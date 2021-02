SÚKL prověřuje možné úmrtí v souvislosti s vakcínou proti covidu

Senior dostal první dávku očkování 9. ledna. O jaký typ vakcíny šlo, Storová neuvedla. V té tobě byla v Česku k dispozici jen očkovací látka od firem Pfizer a BioNTech.



Podle úřadu se jednalo o pacienta ze skupiny křehkých seniorů. Objevily se u něj běžné vedlejší účinky vakcíny, jako je nechutenství, nevolnost nebo únava, které u většiny lidí odezní, ale u oslabených organismů mohou vést ke zhoršení zdravotního stavu.

Už dříve úřad upozornil, že by měl lékař zvážit, zda vakcínu seniorům starším 85 let doporučí, na základě jejich zdravotního stavu. „Rozvaha lékaře, zda očkování proti COVID-19 konkrétnímu pacientovi doporučí, by měla zahrnovat zvážení, jak náchylný je pacient k závažným komplikacím při možném prudkém zhoršení zdravotního stavu,“ uvedl Státní úřad pro kontrolu léčiv na svém webu.

Také upozornil, že je třeba brát v potaz, zda nebude očkování pro pacienty v terminálních stádiích onemocnění až příliš velkou zátěží. Podle úřadu je zapotřebí křehké a staré osoby po očkování sledovat a řešit všechny zdravotní potíže, i ty, které nejsou u běžné populace závažné.

Ústav dostal od začátku očkování proti novému koronaviru zatím kolem 530 hlášení o možném nežádoucím účinku vakcíny. Podle ředitelky SÚKL to odpovídá předem očekávanému počtu.