„Budeme usilovat o plné hrazení vakcín nejen na žloutenku, ale i chřipku, rotaviry nebo černý kašel pro všechny skupiny obyvatel,“ potvrdil Matyáš Fošum, zástupce hlavní hygieničky a ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví.
Umožní to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která začne platit od ledna 2026. „Ta definuje nový institut, díky němuž se budou moct uvolňovat vakcíny do úhrad pojišťoven. Tím se výrazně zkrátí doba schvalování,“ upřesnil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.
„Naočkovat populaci je podstatně levnější, než ty lidi léčit.“