Dostali vakcínu, přesto se nakazili. Očkování bychom chtěli znovu, říkají

Nechali se naočkovat, přesto se nakazili. I tak by do očkování šli znova, protože je ochránilo buď před těžkým průběhem, nebo jejich blízké před nákazou. „I kdyby tohle měl být jediný benefit, šla bych do toho znovu,“ říká jedna z očkovaných pozitivních. Celkově však nákaza mezi očkovanými není běžná, tvoří zhruba jedno procento všech nakažených od začátku roku.