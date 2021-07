Vakcína bez registrace. Podívejte, jak se bude očkovat v obchoďáku či na nádraží

Nová centra umožňující očkování bez registrace se zatím otevřou jen v Praze. Konkrétně to bude v pražském obchodním centru na Chodově a na hlavním nádraží. „Obě centra otevřou v pondělí v deset hodin dopoledne. Chodov bude otevřen od pondělí do pátku od deseti do osmi večer. V sobotu bude zavírat o hodinu dříve. Hlavní nádraží bude fungovat od 12 hodin do sedmi večer,“ doplnila k tomu mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.