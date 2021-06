Z podpultovky černou ovcí. Vakcíny Janssen budou lékaři vyhazovat

Poté, co ministerstvo zdravotnictví minulý týden upozornilo na doporučení, že vakcíny od firem AstraZeneca a Johnson&Johnson by se měly podávat jen starším šedesáti let, potýkají se praktici s úpadkem zájmu. I objednaní pacienti volají, že očkovat nechtějí. Další odmítají druhou dávku. Již nyní je proto prakticky jasné, že především vakcíny od druhé z firem se budou vyhazovat.