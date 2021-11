Po třetí dávce očkování proti covidu se nakazilo 672 lidí, polovina je nad 65 let

Naprostá většina lidí po třetí dávce byla pozitivně testovaná v listopadu, kdy se nákaza začala opět masivně šířit. Tvoří tak asi 0,2 procenta všech nakažených od začátku tohoto měsíce. Jejich průměrný věk je 62 let, ve věku nad 65 let bylo 316 z nich.

Hospitalizaci potřebovalo 87 nakažených po třetí dávce, jejich průměrný věk byl 75 let a tvořili asi půl procenta všech hospitalizací. Na jednotkách intenzivní péče bylo umístěno 17 z nich, 14 v listopadu. V průměru byl jejich věk 77 let.

Nárok na přeočkování posilující dávkou mají lidé v současné době šest měsíců po dokončeném předchozím očkování. Lidí, kteří dostali druhou dávku nebo první u jednodávkové vakcíny, je více než 1,26 milionu, tedy přeočkování podstoupilo jen 58 procent z nich. Od 1. prosince bude lhůta zkrácena na pět měsíců pro lidi nad 60 let. Počet lidí s nárokem na přeočkování tak stoupne na 2,4 milionu, což je více než třetina všech dosud očkovaných lidí.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

„Na základě českých dat ÚZIS po půl roce klesá účinnost druhé dávky proti nákaze u všech vakcín k 60 procentům a po tři čtvrtě roce pak pod 50 procent. Podle předběžných dat za období dvou měsíců aplikace booster dávek v ČR vyplývá, že aplikace posilující dávky zvyšuje účinnost na 90 procent,“ uvedla v doporučení k přeočkování Česká vakcinologická společnost.

Podle odborníků by rychlé podání posilujících dávek vakcíny mohlo přispět ke zlepšení současné situace, kdy nemocnice denně přijímají kolem 400 nových pacientů a celkově je v nich více než 6000 nakažených. Důležitost třetích dávek zmiňují zástupci současné i budoucí vlády, podle AntiCovid týmu koalic Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů a STAN by je měli dostat všichni klienti domovů důchodců a domovů s pečovatelskou službou. U rizikových skupin by měly nastoupit cílené výzvy zdravotních pojišťoven a praktických lékařů.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování

Prezident Zeman byl do čtvrtečního rána zhruba měsíc a půl v péči Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), zařízení opustil na vlastní žádost a měl v pátek jmenovat Petra Fialu (ODS) novým premiérem. Pracovníci domácí zdravotní péče prezidenta po rizikovém kontaktu s osobou, který měla pozitivní test, otestovali na koronavirus. Ještě večer byl prezident znovu převezen do ÚVN, kde dostal monoklonální protilátky, léky, které mají zabránit množení viru. Přesto prezidentská kancelář oznámila, že v sobotu se Zeman znovu vrací do Lán a v neděli jmenuje premiéra.