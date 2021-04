Očkování pro lidi nad 65 let startuje. Jak a kde se registrovat?

Od středy se mohou k očkování v Česku nově registrovat lidé starší 65 let. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se to týká 670 tisíc seniorů ve věku od 65 do 70 let. Starší ročníky se mohou k očkování hlásit již od začátku března. Redakce iDNES.cz přináší podrobný návod, jak se mohou lidé k očkování v rezervačním systému ministerstva zdravotnictví přihlásit.