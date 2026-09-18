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Očkování má smysl i v 80. Senioři potřebují prevenci stejně jako malé děti

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  17:19
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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„Já už tu dlouho nebudu.“ Častý argument starších lidí, proč nejít na očkování nebo příliš neřešit prevenci. Podle lékařů ale není relevantní. Shodují se, že očkování je důležité v každém věku. Především ve stáří, kdy je organismus stejně nebo dokonce více křehký než u malého dítěte. Uvedli to na tiskové konferenci Rady seniorů ČR, která na nízkou proočkovanost u lidí nad 65 let upozorňuje. Klíčová je podle ní komunikace s lékaři.

Starší lidé, nejčastěji okolo 80 let, mají pocit, že už je pro ně očkování zbytečné. Takový přístup může být do budoucna s ohledem na rychlost stárnutí populace velký problém. Lékaři navíc podobné výroky vyvrací. Právě v pokročilém věku je totiž prevence zásadní. Rada seniorů proto pravidelně upozorňuje na nedostatečnou informovanost o možnostech a důležitosti očkování.

Překážkou je ale často postoj konkrétních lidí, kteří potřebu očkování zpochybňují. Tak je tomu například u chřipky. Podle předsedkyně Rady seniorů Lenky Desatové je nejoblíbenější názor, že každý má ve svém okolí někoho, kdo se proti chřipce očkoval a stejně ji dostal. Desatová míní, že takové lidi je zbytečné přemlouvat. „Důležité je zaměřit se na ty, kteří jsou nerozhodní a přesvědčit je,“ dodala.

Senioři nejsou dostatečně proočkovaní. Nemají informace a nevěří lékařům

Pro seniory přitom chřipka není pouhou respirační infekcí, ale má velký dopad i na kardiovaskulární systém. Přednosta Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a Homolka Milan Trojánek upozornil, že u lidí, kteří prodělali chřipku, je až šestinásobně vyšší riziko infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.

„Chřipka se liší tím, že po prodělání infekce se v organismu mění celá řada věcí. Máme to podložené evidencí. Lidé musí pochopit, že je to závažné onemocnění,“ vysvětlil Trojánek. Data navíc potvrzují i nižší riziko kardiologických a neurologických komplikací po absolvování očkování proti chřipce.

Senior přijde po svých, kvůli infekci ho ale musí hospitalizovat

Lékařům se podaří vyléčit infekci. Staršího pacienta propustí z lůžka, prodělaná nemoc ho ale natolik oslabila, že není schopný vrátit se zpět do domácího prostředí. „Může to být člověk, který byl do té doby soběstačný, dokonce třeba žil sám. Během respirační sezony prodělá zápal plic nebo chřipku a nakonec skončí na lůžku následné péče,“ popsal Trojánek.

Důvodem jsou komplikace, jejichž spouštěčem je právě infekce. Senioři jsou k nim podle Trojánka daleko náchylnější než ostatní věkové skupiny. Například kvůli stárnutí imunitního systému. Reakce organismu na infekci je potom daleko pomalejší a infekce proto bývá závažnější. U seniorů musí navíc lékaři postupovat velmi rychle. „Děti vydrží hodně. Mladí dospělí vydrží opravdu hodně. Ale pokud se u seniora nezačne infekce léčit hned, bude celý proces o to horší,“ uvedl Trojánek.

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Problémem jsou také další chronická onemocnění, kterými řada starších lidí trpí. Typicky jsou to srdeční problémy nebo cukrovka. Senior proto podle lékařů nepotřebuje jednu vakcínu, ale celé vakcinační portfolio. Pro starší lidi má stále význam i očkování proti covidu-19, zájem o něj ale výrazně klesá.

Na prevenci musí podle Zuzany Blechové z Kliniky infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka myslet nejen senior, ale i jeho okolí. Přenašeči mnoha infekcí jsou často děti. „Pokud se z nějakého důvodu nemůže očkovat sám senior, musí se očkovat jeho nejbližší, třeba vnoučata,“ konstatovala.

Lékaři musí lépe vysvětlovat

Z průzkumu Rady seniorů ČR vychází, že až čtrnáct procent lidí nad 65 let čeká na doporučení očkování od praktického lékaře. „Senior se chce s lékařem o očkování bavit. Chce vědět, proč jsou doporučena právě jemu,“ doplnila Desatová. Konečné rozhodnutí zůstává na konkrétním člověku. Průzkum ale zároveň ukazuje, že pokud je lidem očkování dobře vysvětleno, až 78 procent se pro vakcínu vrátí.

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Potřebu lepší komunikace mezi pacientem a lékařem potvrzuje i Trojánek. Obzvlášť neúčinné jsou podle něj rozkazy nebo příliš odborné výrazy. „Vůle pacienta je pro nás nejvyšší zákon. Proto musíme lépe vysvětlovat, proč je očkování důležité,“ uzavřel.

Desatová míní, že pro seniory by byla daleko pohodlnější i možnost očkování v lékárnách. U praktického lékaře totiž bývá problém s objednáním, které je často možné pouze online cestou. Zatímco v lékárně by si starší lidé mohli rovnou zjistit dostupnost vakcíny a ušetřili by si další cestu do ordinace.

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