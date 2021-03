Je mi osmdesát a pořád čekám na vakcínu. Nárůst očkovaných se zastavil

Téměř tři měsíce čekání. Pan Mirek V. čeká na svou první dávku vakcíny od ledna. Tehdy se totiž otevřela možnost očkování pro zdravotníky a lidi nad 80 let, a ­tak čtyřiaosmdesátiletého důchodce přes infolinku 1221 registrovala jeho žena Lída. „V televizi jsme slyšeli, že to jde i telefonicky, tak jsem volala,“ popsala žena. Manžela chtěla dostat na očkování do jedné z pražských nemocnic.