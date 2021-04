Očkování se opět posune, registrace se v pátek otevře lidem od 60 let

Chtěli bychom každý týden vždycky posunout tu hranici o pět let,“ řekl Arenberger. V minulém týdnu byla zahájena registrace lidí starších 65 let. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se to týká 670 tisíc seniorů ve věku od 65 do 70 let.

Podle dat o očkování do neděle dostalo aspoň jednu dávku vakcíny 18 procent populace starší 16 let, obě dávky asi desetina. Celkově se k očkování registrovalo nebo už dostalo vakcínu 2,34 milionů lidí, tedy asi 22 procent.

V nejstarší skupině nad 80 let dostalo alespoň jednu dávku vakcíny přes 70 procent a obě přes 52 procent lidí. I s čekajícími na termín či vakcínu se zapojilo přes 87 procent. Z lidí mezi 70 a 79 lety bylo očkováno jednou dávkou 60 procent a oběma 26 procent. I s čekajícími na termín či očkování je zapojeno téměř 85 procent věkové skupiny.

Použito bylo podle dat o očkování do neděle 2,47 milionu dávek, téměř 77 procent z nich vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Alespoň jednou dávkou bylo očkováno 1,6 milionu lidí a dokončené očkování dvěma dávkami vakcíny má 862 000 lidí. Průměrně bylo v březnu podáváno zhruba 34 000 dávek denně, v dubnu přes 42 000 denně.

Vláda pořadí těch, kteří se mohou k očkování hlásit, mění. Mezi přednostní skupiny zařadila učitele, kteří se začali zapisovat před koncem února. Lidé nad 70 let se hlásí od začátku března. Od konce března je možné registrovat chronicky nemocné.



Očkování se zrychlí díky dodávce vakcín od firmy Pfizer/BioNTech. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger v minulém týdnu oznámil, že Česko obdrží od Pfizeru o více než milion dávek vakcíny proti covidu-19 víc, než původně mělo. První z nich dorazí už na konci dubna, celá zásilka bude po částech přicházet až do konce června.

Ministr také slíbil zvýšit tempo očkování až na 100 tisíc aplikovaných dávek denně a řekl, že léto by mohlo být zcela bez roušek.

Do České republiky bylo do pátku dodáno téměř 2,7 milionu dávek očkovacích látek proti covidu. Více než dva miliony z nich dodala firma Pfizer/BioNTech, asi 311 000 společnost Moderna a 352 400 AstraZeneca. Podle vládou schválené očkovací strategie mělo být do konce dubna dodáno 3,37 milionu dávek, v dubnu 1,46 milionu.