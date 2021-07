Očkovaní bez registrace spustily Ústí nad Labem a Olomouc. Zájem je velký

Očkovací centrum proti covidu-19 bez předchozí registrace začalo v úterý od 9:00 fungovat v Ústí nad Labem v obchodním domě Forum v centru města. Na první den má pro zájemce připraveno 500 dávek vakcíny, při vyšším zájmu ji doplní. Fronta zájemců se začala tvořit v 8:30, o čtvrt hodiny později začala sestra rozdávat dotazníky. Těsně před otevřením bylo ve frontě 20 lidí.

„Je to v centru města, je to asi přiblíženo občanům, ale myslím si, že dosavadní očkovací centrum také není úplně mimo,“ uvedla hlavní sestra ústecké Masarykovy nemocnice Markéta Svobodová. Nynější velkokapacitní očkovací centrum v krajském městě je v ulici Hoření v bývalém areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Podle Svobodové jsou tam sestry schopné podat vakcínu až 1 200 lidem denně.

„Apeluji na veřejnost, aby se nechala naočkovat. Je to skutečně ten správný směr, jak s pandemií nemoci covid-19 skoncovat. Očkováním chráníte nejen sebe, ale i své blízké,“ vyzývá veřejnost k vakcinaci Petr Malý, lékař a generální ředitel společnosti Krajská zdravotní, která je zřizovatelem místa.



Očkovat se dnes chtěl nechat také senior ze Rtyně nad Bílinou na Teplicku. Rozhodoval se delší dobu, nakonec usoudil, že vakcinace bude výhodná kvůli cestování. „Šel jsem kolem a viděl jsem, že to tady je, tak se nechám očkovat,“ uvedl muž a ocenil, že nemusí čekat na žádný očkovací termín.

Nové očkovací místo disponuje dvoudávkovou vakcínou Pfizer/BioNtech a jednodávkovou Johnson & Johnson. „Není to o volbě klienta, nicméně se snažíme vyjít vstříc,“ doplnila Svobodová.

Fronty v Olomouci

Zájem o očkování bez registrace byl i v Olomouci. Několik desítek lidí v úterý ráno čekalo v nákupním centru Galerie Šantovka. Očkovací místo s denní kapacitou 400 dávek vakcín zřídila Fakultní nemocnice Olomouc, která si od něj slibuje zlepšení dostupnosti očkování a tím i zájmu veřejnosti o vakcinaci.



„Očkovat jsem se nechtěl, ale ze zaměstnání mi napsali, že bez očkování nebudu moci pracovat, tak jsem tu,“ řekl jeden z čekajících, který pracuje v Německu.

V nákupním centru v Olomouci se otevřelo první očkovací centrum bez nutnosti registrace v Olomouckém kraji. Proti onemocnění Covid-19 se zde budou moci očkovat lidé starší 16 let. (27. července 2021)

Očkovací centrum bude otevřeno denně od 9 do 19 hodin pro všechny v kategorii nad 16 let kromě samoplátců. Od zítřka do něj zájemce nasměřuje i navigační systém začínající u tramvajové zastávky. Centrum bude v provozu nejméně dva měsíce, pak se uvidí podle zájmu. Zájemci mají na místě na výběr z vakcín Pfizer a Johnson & Johnson.

„Slibuji si od toho, že to zvedne zájem lidí, kteří dosud nebyli rozhodnutí. Možná je Šantovka přiláká, je to civilnější prostředí než to nemocniční. Svou roli by mohl hrát i fakt, že se nemusejí nikde předem přihlašovat a registrovat,“ míní hejtman Josef Suchánek.

Lidé, kteří se nechají očkovat v centrech bez registrace, mohou například v Brně a Praze získat ceny jako tenisky, poukázky či iPhone. V Olomouci se zatím soutěžit nebude.

„Z ministerstva žádné instrukce ohledně soutěže nemáme a fakultní nemocnice, která se stará o provoz, nic takového nechystá,“ uvedla krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová.

„Očkovacích látek máme dostatek, a pokud se zájemci chtějí vyhnout frontám, tak doporučuji, aby nechodili všichni hned v první dny. I na dalších místech jinde fronty postupně opadávaly, proto si myslím, že je lepší přijít třeba až pátý nebo šestý den. Na koho se kapacitně nedostane například dnes, tak v další dny už určitě ano,“ dodala.

Bez registrace očkují v Olomouckém kraji ještě na jesenické poliklinice. „Začínáme od půl osmé, a když zájemce přijde do jedenácti, tak není problém jej naočkovat i bez registrace,“ nastínila administrativní pracovnice očkovacího centra Dagmar Černá.

I zde stačí, když si zájemce přinese jen kartičku pojišťovny. Jediný rozdíl je v tom, že v Jeseníku si nelze vybrat vakcínu, všichni dostanou tu od společnosti Pfizer.

Hradec Králové otevře očkovací centrum ve středu

Ve středu se k očkovacím místům bez registrace přidá i Obchodní centrum Atrium v Hradci Králové. Bude v provozu v prvním patře centra v pracovních dnech od 13:00 do 18:00. Kapacita a provozní doba může být upravena podle zájmu o očkování. Centrum bude používat k očkování vakcínu společnosti Pfizer/Biontech.

„Věříme, že do centra dorazí ti zájemci, kteří dosud možnost očkování z různých důvodů nevyužili a centrum přispěje k vakcinaci dalších obyvatel regionu,“ uvedl ředitel hradecké FN Vladimír Palička.

Očkovací místo v OC Atrium umožní očkování zájemcům starším 16 let, mladší a samoplátci, například cizinci, musí i nadále využívat možnosti registrace v některém ze stávajících očkovacích center v regionu. Centrum provozuje FN Hradec Králové, na provozu centra spolupracuje také Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

„Nové centrum v centru města jsme zřídili, abychom zjednodušili přístup k očkování dalším skupinám obyvatel,“ dodal Palička.

Bez předchozí registrace se už lidé mohou nechat očkovat v Praze, Brně, Ostravě i dalších městech.



Očkovací centra bez registrace zažívaly po svém otevření nebývalý nápor: