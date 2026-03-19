Očkování proti tetanu je povinné. Jak zjistit jeho platnost a komu hrozí pokuta

  16:01
Očkování proti tetanu, lidově tetanovka, je v současné době jediná vakcína, kterou se musejí dávat pravidelně přeočkovat i dospělí lidé v Česku. Píchá se jim tzv. booster, posilující dávka po základním očkování, které má mít každý hotové už v dětství. Víte, jaké jsou intervaly, jak zjistit, kdy vám platnost vyprší, a že zákon stanoví i pokutu za nesplněné očkování?

Vakcína proti tetanu patří mezi povinné, za její vynechání hrozí i pokuta. | foto: FN Ostrava

První dávku očkování proti tetanu dostávají v Česku podle platné legislativy už kojenci v rámci tzv. hexavakcíny. Základní očkovací schéma by mělo být dokončené ještě předtím, než jdou děti do školky, pokud nemají kontraindikaci nebo nejsou proti nákaze prokazatelně imunní. Očkování proti tetanu se ale provádí i u starších dětí a také u dospělých. Ti si na něj ale musejí myslet sami.

Kdy se přeočkovává proti tetanu u dospělých?

U dospělých platí, že vakcína proti tetanu, resp. booster, by se měla opakovat každých 10 až 15 let. U věkové kategorie nad 60 let je interval 10letý.

Když se zraníte a lékaři vyhodnotí zranění jako rizikové pro vznik tetanu, aplikuje vakcínu, pokud od posledního přeočkování uběhlo víc než 5 let.

Takto ztvárnil opistotonus (silnou křeč charakterizovanou bolestivým strnutím těla do oblouku) u nemocného s tetanem umělec Charles Bell v roce 1809.

Co když nechci očkování proti tetanu?

Tetanus patří mezi nemoci, proti kterým je očkování ze zákona povinné. „Nejedná se tedy o právo být očkován, ale o povinnost podrobit se očkování,“ uvádí Portál veřejné správy. Základní očkování by měl mít každý hotové už z dětství, odpovědnost u nezletilých nesou jejich rodiče.

Jak vzniká a co způsobuje tetanus?

  • Původcem onemocnění tetanem je bakterie Clostridium tetani, která se vyskytuje zejména v půdě, v trusu zvířat a také ve rzi. Zvýšené riziko nákazy při poranění mají proto zejména lidé pracující v zemědělství.
  • Tetanus se projevuje křečemi, které se od obličejových svalů postupně rozšíří do celého těla. Ztuhnutí v křeči je velmi bolestivé, nemocný je při vědomí. Tetanus je smrtelné onemocnění, nemocní umírají na srdeční selhání nebo na udušení při křečovitém ztuhnutí dýchacích svalů.

Zákon o ochraně veřejného zdraví připouští výjimku jen v případě lékařského potvrzení o imunitě nebo o kontraindikaci.

Pokuta za neočkování: 10 000 Kč

Rodiče, kteří své dítě nenechají očkovat, se vystavují riziku pokuty až 10 000 korun, což je uvedeno v § 92k ve zmíněném zákoně. V minulosti v Česku byly skutečně takové pokuty několikrát uloženy, někteří rodiče se proti nim marně odvolávali u českých soudů i u Soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

Také přeočkování ve stanovených termínech v dospělosti je povinné a teoreticky lze jeho odmítnutí také stíhat pokutou, autorce tohoto článku však není znám žádný případ, kdy by byla udělena.

Jak si hlídat platnost vakcíny proti tetanu?

Dříve se datum očkování proti tetanu uvádělo do papírových očkovacích kalendářů, které fungují sice i dnes, ale využívá ho jen část lidí. Očkování proti tetanu se dříve uvádělo například i přelepkou na zdravotním průkazu. V současnosti se eviduje elektronicky a nejlepším způsobem, jak ho zjistit, je aplikace eRecept. Tu si může zdarma stáhnout každý, kdo používá chytrý telefon, a po přihlášení si najít výpis provedených očkování.

Zjistit tyto údaje můžete také u svého ošetřujícího lékaře, u farmaceuta v lékárně nebo prostřednictvím služby Czech POINT.

Tetanovka: co obsahuje, kdy se nesmí očkovat a co čekat po aplikaci vakcíny

  • „Vakcína proti tetanu patří mezi tzv. toxoidy neboli anatoxiny, což jsou zneškodněné toxiny, které již našemu tělu nemohou ublížit, ale strukturou jsou velmi podobné těm, které nám škodí. Díky tomu náš imunitní systém po seznámení se s těmito neškodnými látkami pozná i ty nebezpečné a zneškodní je,“ vysvětluje farmaceutka Silvie Doležalová v poradně jednoho z lékárenských řetězců.
  • Nesmí se očkovat v případě akutní nemoci nebo braní antibiotik. Případné jiné očkování musí předcházet či následovat až po 14denní lhůtě.
  • 2 až 3 dny po očkování se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny či solária ani větší konzumace alkoholu. Může se dostavit zarudnutí v místě vpichu, bolestivost, zvýšená teplota, únava či bolest hlavy.
