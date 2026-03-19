První dávku očkování proti tetanu dostávají v Česku podle platné legislativy už kojenci v rámci tzv. hexavakcíny. Základní očkovací schéma by mělo být dokončené ještě předtím, než jdou děti do školky, pokud nemají kontraindikaci nebo nejsou proti nákaze prokazatelně imunní. Očkování proti tetanu se ale provádí i u starších dětí a také u dospělých. Ti si na něj ale musejí myslet sami.
Kdy se přeočkovává proti tetanu u dospělých?
U dospělých platí, že vakcína proti tetanu, resp. booster, by se měla opakovat každých 10 až 15 let. U věkové kategorie nad 60 let je interval 10letý.
Když se zraníte a lékaři vyhodnotí zranění jako rizikové pro vznik tetanu, aplikuje vakcínu, pokud od posledního přeočkování uběhlo víc než 5 let.
Co když nechci očkování proti tetanu?
Tetanus patří mezi nemoci, proti kterým je očkování ze zákona povinné. „Nejedná se tedy o právo být očkován, ale o povinnost podrobit se očkování,“ uvádí Portál veřejné správy. Základní očkování by měl mít každý hotové už z dětství, odpovědnost u nezletilých nesou jejich rodiče.
Jak vzniká a co způsobuje tetanus?
Zákon o ochraně veřejného zdraví připouští výjimku jen v případě lékařského potvrzení o imunitě nebo o kontraindikaci.
Pokuta za neočkování: 10 000 Kč
Rodiče, kteří své dítě nenechají očkovat, se vystavují riziku pokuty až 10 000 korun, což je uvedeno v § 92k ve zmíněném zákoně. V minulosti v Česku byly skutečně takové pokuty několikrát uloženy, někteří rodiče se proti nim marně odvolávali u českých soudů i u Soudu pro lidská práva ve Štrasburku.
Také přeočkování ve stanovených termínech v dospělosti je povinné a teoreticky lze jeho odmítnutí také stíhat pokutou, autorce tohoto článku však není znám žádný případ, kdy by byla udělena.
Jak si hlídat platnost vakcíny proti tetanu?
Dříve se datum očkování proti tetanu uvádělo do papírových očkovacích kalendářů, které fungují sice i dnes, ale využívá ho jen část lidí. Očkování proti tetanu se dříve uvádělo například i přelepkou na zdravotním průkazu. V současnosti se eviduje elektronicky a nejlepším způsobem, jak ho zjistit, je aplikace eRecept. Tu si může zdarma stáhnout každý, kdo používá chytrý telefon, a po přihlášení si najít výpis provedených očkování.
Zjistit tyto údaje můžete také u svého ošetřujícího lékaře, u farmaceuta v lékárně nebo prostřednictvím služby Czech POINT.
