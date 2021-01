Deset očkovaných v Česku mělo vedlejší účinky. Byly podobné viróze

15:53

Jen zanedbatelná hrstka očkovaných vakcínou proti nemoci covid-19 v Česku měla vedlejší účinky. Do úterý mírné vedlejší problémy Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) evidoval u deseti lidí. Do pondělí bylo přitom v Česku očkováno podle SÚKL 15 tisíc lidí, podle ministra Blatného to bylo o dva tisíce méně.