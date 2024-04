Očkovat, nebo ne? Těhotné ženy řeší dilema kvůli černému kašli

„Žádný doktor mi zatím očkování nedoporučil. Ani praktik, ani gynekolog. Kdybych si o tom nezjišťovala věci sama, tak mě nikdo vlastně neinformuje,“ říká osmadvacetiletá Petra. V současnosti je ve druhém trimestru a očkování začala řešit poté, co počty případů nakažení černým kašlem začaly rapidně stoupat.

„Pokud budeme v takovéto epidemické situaci, jaká je teď, tak se dítě může nakazit, a v případě těžkého průběhu i zemřít,“ varoval epidemiolog a vakcinolog Roman Prymula. „Protilátky standardně přecházejí z matky na plod, a proto dítě v nejranějším věku zpravidla nebývá nemocné běžnými chorobami,“ dodal s tím, že protilátky po narození vydrží zpravidla tři až šest měsíců.

Petra je očkování nakloněná, definitivně se ale rozhodne až po konzultaci s praktikem a gynekologem. „Zjišťovala jsem si o tom spoustu informací, četla různé články a poslouchala podcasty s odborníky, kteří se k očkování přiklánějí,“ líčí. „V této situaci musím myslet nejenom na sebe, ale především na to malé miminko,“ dodává.

Těhotné ženy by se podle doporučení měly nechat očkovat mezi 27. a 36. týdnem těhotenství. Podle Prymuly by očkování například týden před porodem bylo neúčinné, jelikož minimální čas pro nastoupání protilátek je 14 dní.

Petra není jediná, která vakcinaci řeší. Podobně je na tom třiatřicetiletá Eva z Liberecka. „Přijde mi to zvláštní. Očkování se doporučuje, ale některé léky mi třeba v lékárně neprodají, protože jsem těhotná,“ říká.

Na rozdíl od Petry je ve 30. týdnu těhotenství, může se tedy nechat naočkovat. Ani ona ještě není rozhodnutá. „Čekám třetí dítě, u prvních dvou mi praktik ani gynekoložka očkování na černý kašel nenabídli,“ líčí, proč má obavy.

Má se očkovat i okolí?

Odborníci dříve doporučovali očkování rodinám těhotných, podle Prymuly ale taková strategie není dnes až tak účinná. „Těžko se dá vyvarovat tomu, že přijdete do kontaktu s někým mimo nejužší rodinu,“ vysvětlil Prymula. Aby byla ochrana efektivní, nesmělo by novorozeně přijít do tří měsíců věku do styku s nikým neočkovaným.

Vakcíny proti černému kašli mají účinnost dva až pět let, po prodělání nemoci může být člověk imunní až deset let. Těhotné ženy by se ale měly nechat přeočkovat i v případě, že očkování podstoupily krátce před otěhotněním. „Nehledíme na to, že byla očkována někdy před začátkem těhotenství, protože uplyne dostatečně dlouhá doba, aby se mohla očkovat opětovně,“ upřesnil Prymula.

Vakcín pro těhotné je v Česku dostatek

„Počet aktuálně dostupných vakcín pro těhotné ženy s rezervou uspokojuje poptávku po nich,“ uvedl vedoucí tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví Jan Řežábek. Do České republiky minulý týden dorazilo 10 tisíc vakcín z Velké Británie, dalších 20 tisíc přišlo v úterý z Kanady. „Do konce dubna také dorazí 78 tisíc dávek z Francie,“ doplnil Řežábek.

Vakcíny proti černému kašli se pro těhotné složením nijak neliší. Je to pouze speciálně vyhrazený počet vakcín určený těhotným ženám. „Zájem o vakcíny mezi dospělými je abnormálně vysoký. Naprosto zásadní je ale zajistit vakcíny pro děti, které jsou nejzranitelnější. V tuto dobu nejsou zavážené vakcíny pro dospělé,“ řekl Řežábek.

Od začátku roku se proti černému kašli nechalo očkovat přes 45 tisíc dospělých, za celý loňský rok to přitom bylo necelých 24 tisíc. Například síť očkovacích center Avenier v současnosti poskytuje očkování vakcínou Adacel, jejíž aplikace stojí 1 110 korun. Další varianty Adacel Polio a Boostrix podle očkovacího centra v současné době nejsou k dispozici.

Podle aktuálních dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) přibylo za minulý týden 1 494 nakažených, od začátku roku jde o rekordní týdenní nárůst. Celkem už letos onemocnělo 7 888 lidí. Nejohroženější skupinou jsou přitom právě novorozenci, ti totiž nejsou do 2,5 měsíce od narození nijak chráněni.