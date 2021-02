Praktici nebudou jen očkovat, ale i sami registrovat své pacienty

V pátek o tom informoval server Seznam Zprávy, kterému informaci potvrdil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a několik krajských koordinátorů vakcinace.

Podle Dzurilly praktičtí lékaři poznají z informačního systému, kdo z jejich pacientů už je naočkovaný, kdo má zaregistrovaný termín a komu mohou zavolat s nabídkou očkování.

Server uvedl, že tým informatiků vedle zapojení praktiků nyní řeší také takzvané závory, které mají v systému zaručit, aby se na daném očkovacím místě dostávalo na zájemce postupně podle metodiky ministerstva zdravotnictví.

Ta určuje pořadí očkovaných ve skupinách podle věku či profese. „Finišujeme právě v tom, aby systém uměl rozlišovat jednotlivé skupiny. Řešíme i povolání, protože v dalších etapách přijdou na řadu třeba profese z kritické infrastruktury a podobně,“ uvedl Dzurilla.

Po větším zapojení praktických lékařů, kterých je asi asi 5 000, do očkování volali mimo jiné někteří hejtmani. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka už dřív uvedl, že praktici jsou připraveni ihned začít očkovat.V ČR se očkuje třemi vakcínami, které jsou registrovány v EU, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Do Česka od nich zatím dorazilo přes 667 000 dávek vakcín.

Podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví byly dosud podány zhruba 520 000 lidí a obě potřebné dávky zatím dostalo téměř 200 000 lidí. Nejprve byli očkováni zdravotníci a obyvatelé domovů pro seniory a dalších pobytových zařízení sociální péče.

Od poloviny ledna se mohou hlásit k vakcinaci lidé ve věku nad 80 let a od 1. března mají mít tuto možnost lidé ve věku nad 70 let. Očkování zpožďuje celoevropské zpomalení dodávek vakcín. Česko má objednané vakcíny pro 11 milionů lidí.