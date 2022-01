Příliš krátké intervaly mezi dávkami jsou kontraproduktivní, varuje vakcinolog

Případy nově nakažených v České republice opět přibývají. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je jediná možnost v boji proti pandemii třetí očkovací dávka.

Posilovací dávka riziko hospitalizace snižuje, problémy však přinášejí neustále se zkracující intervaly, ve kterých se vakcíny podávají. Začaly být už příliš krátké, upozornil Petráš v rozhovoru pro Český rozhlas. Klesající účinnost odůvodnil, tak jako další odborníci, rozšířením mutací, na které současné vakcíny nebyly původně vyvíjené.

Ochrana proti mutacím koronaviru funguje také, podle Petráše je ale limitovaná časem. Běžné očkování má chránit dva až tři roky, v tomto případě to je jen několik měsíců. „Imunitní systém má jakési své záklopky a může se bránit tím, že snižuje odpověď,“ vysvětlil vakcinolog.

Čím delší máme intervaly, tím je naopak imunitní odpověď na očkování vyšší. To podle Petráše platí na jakékoliv očkování. „Takto je náš imunitní systém nastaven. Čím více budeme očkovat, tím to principiálně začne být kontraproduktivní.“ Dodal, že se by se s očkováním mělo do jisté míry šetřit.

Petráš vysvětlil, proč se ale intervaly musí zkracovat. Podle výzkumu jeho týmu zajišťuje dávka vakcíny Pfizer ochranu mezi padesáti a šedesáti procenty. Jestli se má zvýšit ochrana populace, musí se intervaly zkracovat. „Je to kompromis mezi tím, co je správně pro imunitní systém a co pro naši obecnou ochranu,“ vysvětlil.

Naděje v podobě nových vakcín

Situaci by mohly vyřešit vakcíny, které se nově vyvíjejí a které mají cílit i na koronavirové mutace. „V tomto roce očekáváme další vakcíny, které jsou založeny na trochu jiném principu, takzvané antigenní, nebo taky proteinové vakcíny,“ uvedl. Tyto budou mít podle Petráše mnohem lepší ochranu. Situace se podle něj poté uklidní a časový interval mezi dávkami se s novými vakcínami opět prodlouží.

Podle něho třetí dávka nebude dostačujícím řešením. „Z izraelských poznatků je čtvrtá dávka na spadnutí,“ řekl. Poukázal na rozdíl mezi Českem a Izraelem, kdy jeden stát bojuje s omikronem se třetí dávkou, zatímco druhý stát už se čtvrtou. Tedy přinejmenším u rizikových skupin.

Očkování doporučil celé dospělé populaci. „Jednak kvůli individuální ochraně, jednak je to do jisté míry společenská zodpovědnost,“ uzavřel.