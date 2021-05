Očkování se podle Vojtěcha ještě nemusí otevřít pro všechny starší 16 let

Ministr Adam Vojtěch ve Sněmovně připustil, že by se od 1. června nemusela otevřít registrace k očkování pro všechny osoby starší 16 let a že by ještě jednou mohla být otevřena kategorie zahrnující pět ročníků. Nyní je otevřena registrace k očkování pro osoby nad 30 let.