300. Zhruba tolik se přihlásilo lékařů k proočkování milionu lidí za týden

V úterý ji podpořili na společné tiskové konferenci designovaný premiér Petr Fiala a premiér v demisi Andrej Babiš. Celkově je ambulantních lékařů přes 33 tisíc, očkuje zatím asi 3 300 ordinací praktických lékařů.

Iniciativa, za kterou stojí zejména ambulantní stomatologové, chce kapacity očkovacích center doplnit možností nechat se očkovat ve vyhrazenou dobu v kterékoliv ordinaci zapojeného lékaře.

Podle schématu, které představili, by měla vzniknout interaktivní mapa. Kvůli objednávání vakcíny by se lidé museli hlásit ordinacím předem. Další možností pro lékaře je pomoc přímo v očkovacím centru nemocnice.

Myslíte si, že je reálné proočkovat třetí dávkou milion lidí? celkem hlasů: 121 Ano 83 Ne 33 Nevím 5

V Česku je zhruba 6 800 praktických lékařů pro dospělé a 4 800 pro děti a dorost. Podle dat ministerstva očkuje jen asi 3 360 ordinací. Zubních lékařů je asi 7 500, gynekologů kolem 1 600 a dalších ambulantních specialistů asi 12 700.

Zájem o očkování v posledních týdnech roste. Největší zájem bývá v pátek, minulý týden si pro vakcínu přišlo přes 70 tisíc lidí. Z nich téměř polovina dostala posilující dávku. V úterý jich bylo podáno nejvíc od zahájení přeočkování, téměř 47 tisíc.

Pět měsíců po dokončeném očkování je asi 3,7 milionu lidí, podle průzkumů má zájem o posilující dávku asi 70 procent z nich. Posilující dávku dosud dostalo přibližně 875.000 lidí, z nich přes 650 tisíc jen za listopad.

Pokud by se podařilo za týden očkovat posilující dávkou milion lidí, členové iniciativy odhadují, že se sníží počty očkovaných, kteří by se dostali do nemocnic, na polovinu. Každý den by tak hospitalizaci potřebovalo asi o sto lidí méně a příjmy na JIP by se snížily o 15 osob.

Lékaři pomáhají Česku @pomahaji Úžasné, za včerejší den se nám přihlásilo 302 lékařů, 24 dětských lékařů, 68 sester a více než 200 dalších dobrovolníků. Děkujeme, společně to zvládneme. ❤️ oblíbit odpovědět

„V této chvíli máme jak vakcíny, tak IT nástroje, které umožňují náš ambiciózní plán splnit. Chybí nám lékaři, kteří by vytvořili nové a posílili existující očkovací místa a mobilní týmy,“ uvedla iniciativa. Na rozdíl od zahájení očkování, které chrání plně až dva týdny po druhé dávce, tedy 35 dní po první vakcíně, ochrana posilující dávky se projeví už za týden.

Lékaři zároveň na úterní tiskové konferenci uvedli, že současný nápor na nemocnice očkování už nezmírní, protože lidé, kteří přijdou do nemocnic v příštích dvou týdnech, už jsou většinou nakažení, ale uleví jim v lednu, únoru a březnu.

Aktuálně hospitalizovaných je zhruba 6 500 lidí, z nich téměř 1 100 na JIP. V nejhorší vlně epidemie v polovině března to bylo přes 9 500 pacientů celkem a přes 2 tisíce v intenzivní péči.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování