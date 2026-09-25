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Očkování v lékárně ocení „Husákovy děti“. Proočkovanost se nezlepší záhy, míní experti

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  15:18
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: FN Ostrava

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Návštěva praktického lékaře kvůli očkování zabere asi dvě minuty. Pro řadu pracovně vytížených lidí ale znamená půl dne dovolené, cestování přes celé město a čekání v plné čekárně. Takové překážky jsou podle odborníků jedním z hlavních důvodů, proč v Česku pokulhává proočkovanost u lidí v produktivním věku. Proto se řeší umožnit očkování v lékárnách.

Možnost očkování v lékárnách, které jsou často otevřené i o víkendu, podpořili na konferenci Zdravotnictví 2027 zástupci lékárníků, pojišťoven i zaměstnavatelů.

Zvláště pro takzvanou generaci „Husákových dětí“, která je dnes na vrcholu svých kariér a kromě péče o děti často řeší i stárnoucí rodiče, totiž představuje návštěva ordinace těžko zvládnutelný časový luxus. Lidé v produktivním věku tak své vlastní zdraví odsouvají až na druhou kolej.

Podle ředitelky Evropské federace lékárenských sítí Ireny Storové nabízejí lékárny ideální nízkoprahové řešení. Nejde přitom o suplování ordinací lékařů nebo přebírání jejich pravomocí, ale o využití přirozeně dostupné sítě a odborného potenciálu proškolených farmaceutů. Lékárny jsou lidem blízko lokálně i časově.

V zahraničí už tento model běžně funguje. Tamní zkušenosti ukazují výrazné zvýšení proočkovanosti populace, aniž by docházelo k bezpečnostním incidentům.

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Tento přístup nachází silnou odezvu také u zaměstnavatelů. Tomáš Kolář z představenstva Svazu průmyslu a dopravy zdůraznil, že pokud je společným cílem delší život ve zdraví, musí stát aktivně odstraňovat veškeré fyzické i administrativní překážky. „Nenašel jsem jediný rozumný argument, proč to nedělat. Chápu různé zájmové skupiny, které říkají, že jim to sebere byznys, ale to je absurdní. Jestli je cílem prevence, tak máme tahat za jeden provaz,“ dodal.

Proočkovanost se nevyřeší ze dne na den

Náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Michal Nezbeda připustil, že možnost „vyřídit“ očkování o víkendu nebo cestou z nákupu by pro mnoho pojištěnců znamenala zásadní průlom. Pojišťovny navíc vidí budoucnost v aktivnějším využívání dat a technologií. Praktickým příkladem je aplikace EZ karta, které by měla v budoucnu pacienta na potřebnou prevenci nejen cíleně upozorňovat, ale rovnou mu nabídnout dostupné termíny.

Chceme se očkovat proti chřipce, ale nejsou vakcíny, stěžují si pacienti

I přes převládající shodu však odborníci upozorňují, že samotné otevření lékáren pro vakcinaci problém nevyřeší okamžitě. Klíčové bude vybudovat důvěru veřejnosti, čelit nepravdám a nastavit jasné bezpečnostní i distribuční standardy. „V prostoru je spousta dezinformací. Musíme odstraňovat i mentální bariéry,“ doplnil.

Poptávka by se měla týkat především sezónních vakcín, jako je očkování proti chřipce či klíšťové encefalitidě. Očkování v lékárně by navíc ušetřilo cestu do ordinace i seniorům, kteří by si tak mohli sami ověřit dostupnost vakcíny.

Ukáže se i očkování dětí. Babiš s Vojtěchem představili novinky v EZKartě

Zřízení dostupné očkovací sítě se zapojením veřejných lékáren by proto podle expertů mělo být jasným cílem moderní zdravotní politiky. Úspěch takového kroku by se pak neměl měřit pouze počtem vykázaných úkonů, ale celkovým vzestupem proočkovanosti napříč společností.

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