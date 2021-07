Než dva dny volna, to raději slíbit auta zdarma. Vyjdou levněji, říká ekonom

Na svém Twitteru jste uvedl, že dva dny placeného volna pro zaměstnance by českou ekonomiku stálo celkem 21 miliard. Počítal jste i se zaměstnanci soukromých firem?

Do výpočtu jsem započítal jak státní zaměstnance, tak i zaměstnance firem a podniků v krajích a obcích, jak je k tomu ve středu vyzval pan premiér. Jsou lidé, kteří si dva dny volna dovolit nemohou, pracují třeba ve zdravotnictví nebo v bezpečnostních složkách. I ty jsem tam ale zahrnul, je to souhrnná ztráta. V kalkulaci počítám s tím, že firmy doporučení premiéra vyslyší. Kdyby se to mělo týkat pouze lidí z veřejné sféry, bude ta ztráta nižší.

Kolika lidí by se tato odměna týkala?

Návrh se bude týkat několika milionů lidí, ta ztráta je opravdu razantní pro celou ekonomiku. Počítám totiž, že to bude fungovat jako další státní svátek. Dva dny státního svátku navíc tedy vychází na 21 miliard -10,5 miliard za jeden den. Ve věkové skupině 18-64 let je proočkovanost jednou dávkou 56 %, odměna dvou dní volna by to podle výpočtů zvýšila na zhruba 70 %.

Jak jste došel právě k číslu 21 miliard?

Ztráta ekonomiky se vypočítává z toho, kolik korun ekonomika přibližně vygeneruje za každý den. V potaz se musí brát i víkendy nebo to, že se během volného dne ekonomika trochu vykompenzuje tím, že si lidé zajdou do nákupního centra a budou mít tedy větší výdaje. Ve výpočtu hrají roli i výplaty, vládní nákupy i exporty. Když se přidával státní svátek na Velikonoce, byla ztráta 15 miliard za den. To se ale týkalo 100 % lidí.

Některé firmy si dva dny volna kvůli vysoké poptávce nemůžou dovolit, obrovské nedostatky jsou například stavebního materiálu. Nezhoršila by se tak situace, kdyby například zaměstnanci jeho producentů nastoupili na dva dny volna?

Nemyslím si, že je rozumné to soukromým firmám nařizovat. Jsou v tíživé situaci už bez toho. V gastronomii, ubytovacích zařízeních i ve stavebnictví jsou po covidu-19 už tak pod velkým tlakem. Je to pro ně nákladné, jsou to dny zaplaceného volna, to je velká zátěž. Firmy by si měly samy rozhodnout, kolik dají svým zaměstnancům volna.

Vyplatí se státu lidi k očkování motivovat právě touto cestou?

Očkování je benefitem samo o sobě, motivovat lidi nad rámec mi přijde v tomto případě velmi nákladné. Je to příliš drahá legrace na to, aby se to vyplatilo. Zhruba 56 % lidí je naočkováno. Tímto návrhem to můžeme vytáhnout jen o několik málo procent a to je až příliš nákladné. Lepší je slíbit věcné odměny, například i automobily. Stát to vyjde mnohem levněji než dva dny volna pro zaměstnance.

Pokud by to stát přeci jen firmám nařídil, kdo by měl nést náklady těchto opatření?

Jsem proti tomu, aby to stát firmám nařizoval. Pokud by to nařídil, představil bych si, že to bude kompenzovat. Nebude to totiž vlastní rozhodnutí firem a stát za to musí převzít odpovědnost. Už takto to mají firmy během pandemie těžké.