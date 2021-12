Výborný: Ať si neočkovaní hradí péči. Pak i obézní a kuřáci, míní Nacher

Neočkovaní lidé, kteří nemají žádnou kontraindikaci, by podle Výborného měli nést následky.

„Takový člověk může skončit na jednotce intenzivní péče, kde by mohl ležet třeba i onkologický pacient, který nutně tu léčbu potřebuje. Tak ano, já bych klidně byl pro to, aby si péči, kterou musí dostat, klidně hradil: Rozhodl ses svobodně, ale musíš počítat s tím, že poneseš následky,“ řekl Výborný v podcastu Ptám se já na serveru Seznam Zprávy.

Tento návrh by i podle samotného šéfa poslaneckého klubu lidovců narazil na Ústavu. Přesto chce apelovat na vedení ministerstva zdravotnictví i na Legislativní radu vlády, aby se tato možnost zvážila. „Mně to přijde naprosto logické a správné,“ vysvětlil.

Taková myšlenka se nelíbí některým lékařům, ale také ani poslanci Patriku Nacherovi. „Ok, tak pak ale nemusí platit zdravotní pojištění… a pokud by to mělo být fér, měla by se ta spoluúčast tykat i obézních, těch co kouří, pijí alkohol…,“ reagoval na Twitteru Nacher.

O zvýšení poplatků pro obézní lidi nebo kuřáky v případě, že by si ji měli platit neočkovaní, už dříve mluvil například zubní lékař Roman Šmucler nebo lékař Lukáš Pollert.

„Aby si neočkovaní platili léčbu, je stejné, jako když kuřákům řekneme: ‚Tak zaplaťte, až dostanete infarkt.‘ Nebo že si někdo bude muset uhradit endoprotézu. Deset milionů lidí nežije zdravě, výtka by tedy měla směřovat ke všem,“ uvedl v rozhovoru na CNN Prima News bývalý olympionik Pollert.

Rozhodnutí o povinném očkování rozděluje nejen širokou veřejnost, ale také členy vlády. Předchozí kabinet rozhodl o povinném očkování lidí v kategorii nad 60 let. Současná vláda premiéra Petra Fialy však rozhodla, že tuto vyhlášku zruší.

To chápe také právě šéf lidoveckých poslanců Výborný. Odůvodnil to tím, že neví, jak by se případně taková vyhláška u veřejnosti vymáhala.