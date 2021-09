Lidé se dožadují třetí dávky, nebývalý zájem nemocnice zaskočil

Sedmdesátník Jindřich J. má za sebou dvě dávky očkování a co nejdřív by chtěl dostat třetí. „Léčím se s chronickou leukemií a mám extrémně slabou imunitu. Bojím se, že na podzim nakažených přibude,“ řekl MF DNES senior spadající do skupiny lidí, kterým ministerstvo zdravotnictví třetí dávku doporučilo. Ale bude si na ni muset počkat až do října. Musí totiž dodržet lhůtu osmi měsíců od prvního očkování proti covidu.