Roušky můžeme odložit, až bude 70 % naočkovaných, říká šéf vakcinologů

Evropa začala očkovat a my se ocitáme uprostřed změti různě seriózních i naprosto nepravdivých zpráv. Nejvíce se řeší vedlejší účinky. Od závažných alergických reakcí až po úmrtí. Abychom to uvedli na pravou míru – jaká byla doposud nejzávažnější reakce na proticovidové očkování?

Pro mě jsou důležité informace, které vycházejí z klinických studií, nikoliv z informací médií o jakýchsi alergických reakcích. To ještě nejsou odborně zhodnocené reakce a je otázka, jestli jsou vůbec způsobené očkováním, nebo ne. Alergická reakce se samozřejmě může objevit, to je přirozená věc, stejně jako alergická reakce na lék. Někdo je alergický na prach, na pyl a stejně tak může být alergický na jednotlivé složky vakcíny.

„Nemyslím si, že je dobré řešení, že by očkovaní měli výjimku a přestali nosit roušky. Nedovedu si představit, jak by se to kontrolovalo, jak by se to prokazovalo.“