Můžeme žít v současných podmínkách, nebo se nechat naočkovat, míní Roháčová

„Můžeme si vybrat: žít v podmínkách, ve kterých žijeme teď a které se asi nikomu z nás nelíbí. Že nemůžeme do obchodu, na večeři, na koncert, máme problémy s cestováním. Nebo si vybereme, že se necháme naočkovat bezpečnou očkovací látkou a díky tomu se nás pak omezení nebudou týkat,“ uvedla Roháčová.

Ve středu dorazilo do Česka dalších 19 500 dávek vakcíny proti nemoci covid-19 od firem Pfizer a BioNTech, zásilky s očkovací látkou už mají všechny kraje. Některé krajské nemocnice už začaly s očkováním zdravotníků. Přednost před běžnou populací mají podle očkovací strategie také hospitalizovaní senioři, lékaři nebo lidé v domovech pro seniory. Mezi prioritními skupinami budou rovněž všichni učitelé, i ti z mateřských a speciálních škol.

Podle Roháčové se lidé nemusí bát vedlejších účinků vakcíny proti koronaviru. „Každý lék, ať už jsou to antibiotika či očkovací látky, může mít vedlejší účinky. Než se léčivý přípravek pustí k veřejnosti, probíhají klinické studie. Ty mají tři fáze, při nich se ověřuje, zda jsou látky bezpečné. To se samozřejmě stalo i tady,“ řekla primářka. Mezi nejčastější vedlejší účinky po očkování jsou podle ní místní zarudnutí kůže, mírná bolest v místě vpichu, či zvýšená teplota.

„Není tomu tak, že po očkování každý druhý onemocní. To je z říše vybájených záležitostí,“ dodala.



„Smysl plošné vakcinace, plošného očkování, je v tom, aby se populace proočkovala celá a vznikla komunitní ochrana. Tak nemohou onemocnět ani staří lidé,“ uvedla. Podle ní výrobu každé vakcíny provází uvažování výrobce nad tím, zda se mu vakcína vyplatí, zda ji dokáže zaplatit, zda o ni bude zajímat.

„Tyto logistické věci trvají spoustu času i několik let. Kdežto u vakcíny, bylo jasné, že vakcíny jsou prostě potřeba hned, rychle a hlavně, že jim je někdo zaplatí. Proto odpadla ta část pre-výrobní a vrhli se na to okamžitě. Proto byl ten vývoj tak krátký. Nebylo to proto, že by se tam přeskočily výrobní kroky a řeklo se „my to tedy zkusíme a buď to vyjde, nebo nevyjde“. To by si určitě žádná firma nedovolila,“ řekla.

Česko se od 27. prosince minimálně do 10. ledna řídí opatřeními pro nejpřísnější pátý stupeň pohotovosti, podle odborníků bude pro vývoj epidemie klíčový první lednový týden roku 2021.



VIDEO: Vláda propaguje očkování proti koronaviru básní (28. prosince 2020):