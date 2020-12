Pořadí očkovaných vyberou praktici. Ordinace obdrží vakcínu nejspíš na jaře

Leden nebo spíše únor bude měsícem, kdy se očkování dostane i za zdi nemocnic. Po zdravotnících, pacientech nemocnic a klientech domovů důchodců přijdou na řadu i ostatní. Tehdy přijdou ke slovu i praktičtí lékaři a jejich pacienti. Právě tudy, přes jejich ordinace, povede cesta k vakcíně pro další část populace.

K tomu dojde podle ministerstva zdravotnictví možná ještě v lednu, nejpozději v únoru. „Ti, kteří znají pacienty nejlépe, by jim to měli doporučit,“ potvrzuje ministr zdravotnictví Jan Blatný. Vybraní by se pak následně měli objednat na očkování. Podobný systém funguje i při očkování proti chřipce. „Měli bychom pracovat se skupinou 65+ a potom s rizikovými pacienty z nižších věkových skupin,“ vysvětlil včera MF DNES předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Pro zájemce bude připraven i rezervační systém shodný s tím, jaký teď funguje na antigenní testování. „Bude to velmi podobné jako tenhle systém, bereme ho jako zkoušku na očkování,“ dodal ministr Blatný. Jak budou přicházet další dodávky vakcíny, bude se dostávat na další skupiny obyvatelstva. „Podle prozatímního harmonogramu by měly první vakcíny, které my praktici můžeme dělat, přijít snad už v únoru, pak v březnu, dubnu. Půjde to postupně. Většinu ale budeme, předpokládám, dělat až v květnu a červnu,“ dodal šéf sdružení praktiků Šonka.

Očkování v Česku, stejně jako v celé Evropské unii, začne 27. prosince. První ze zhruba deseti tisíc vakcín dostanou pracovníci nemocnic, kteří se starají o covidové pacienty. „Do pondělního rána dodají nemocnice seznamy zdravotníků, vyberou je ony,“ uvedl Blatný. Vakcíny z první dodávky dostanou i někteří těžcí pacienti nebo senioři. „Například ve Vojenské nemocnici v Praze budou vakcinování veteráni, kteří tam v domově veteránů žijí,“ popisuje Blatný. Podobná centra mají podle ministra i další nemocnice a i do těch poputují první vakcíny.

Potom se očkování zaměří na domovy seniorů. „Pokud by se do nich nemoc dostala, byl by to velký problém, budeme proto nabízet očkování i tam,“ dodává ministr zdravotnictví. To si podle něj vyžádá velkou část z dodávek, které dorazí do Česka na přelomu roku a v lednu.

Pak by se mělo dostat i na ostatní, kteří se chtějí nechat oočkovat, vakcinace je dobrovolná. V prvním čtvrtletí by do Česka měly dorazit dávky pro milion osob, ve druhém pro dalších 2,6 milionu. Celkem si Česko objednalo vakcínu pro šest milionů lidí. Vakcíny, podobně jako antigenní testování, jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

„Mám informaci, že my jako praktici nebudeme v žádném případě dělat Pfizer a s největší pravděpodobností nebudeme dělat Modernu. Měli bychom dělat vakcíny od firmy AstraZeneca (pro 1,5 milionu lidí), Johnson/Janssen (pro dva miliony lidí, jednodávková) a Curevac (pro půl milionu lidí),“ popisuje Šonka. Naopak nemocnice budou minimálně zpočátku pracovat právě s vakcínou od Pfizeru. Ta totiž vyžaduje skladování při -70 stupních Celsia, což komplikuje převoz a skladování v ordinacích praktických lékařů. Vakcína Moderna pak může být lokálně převážena za přísných podmínek v kapalném stavu při 2 až 8 stupních.

Rychlost očkování závisí i na tom, jak rychle budou vakcíny k dispozici. Obě farmaceutické společnosti stále čekají na hodnocení a schválení registrace pro použití v Evropě. O vakcíně od firmy Pfizer/BioNTech bude výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agentury (EMA) jednat už v pondělí. „Pokud jde o vakcínu Moderna, výbor v současné době plánuje setkání nejpozději 12. ledna,“ upřesnilo pro MF DNES tiskové oddělení EMA. Další dvě vakcíny, konkrétně od firem AstraZeneca a Janssen, nyní procházejí průběžným přezkumem.