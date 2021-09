Očkování pod 12 let? Teď je to mimo, vzkazuje ministerstvo. Nejdřív příští rok

Slovensko začalo ve čtvrtek s očkováním dětí mladších 12 let. Stejně staré české děti k pediatrům ani do očkovacích center zatím ani nezamíří. Česko počká na schválení vakcíny Evropskou unií. „V tuto chvíli je to mimo, my o tom vůbec neuvažujeme,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl.