Očkovací rekord. Ve středu bylo podáno 109 861 dávek. Přibylo 348 nakažených

Celkově už bylo očkování dokončeno u zhruba 13 procent obyvatel a 36 procent dostalo alespoň jednu dávku. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve středu řekl, že cílem je očkovat 70 až 75 procent obyvatel.

Registrace k očkování proti covidu-19 se o půl noci otevře pro poslední věkovou skupinu občanů, která tuto možnost ještě neměla. Lidem pod 29 let bylo v Česku přesto už podáno přes 160 tisíc dávek vakcíny a dokončené očkování má zhruba 55 tisíc lidí, patřili do prioritizovaných skupin, mezi učitele nebo třeba zdravotníky.

V každé věkové skupině nad 50 let, pro které byly registrace postupně otevírané vždy po pěti ročnících, se zaregistrovalo už alespoň 50 procent lidí. Celkově zájem zatím projevilo asi 44 procent populace, mladší 29 let se ale ještě nemohou registrovat, a mladší 16 let ani očkovat nemohou.



Andrej Babiš @AndrejBabis Včera nový rekord v očkování, 109.861 za den. A dnes o půlnoci otvíráme věkovou kategorii 16 až 29 let. Prosím, řekněte všem, kterých se to týká, ať se zaregistrují. Děkuju mockrát

Od 1. června si lidé mohou stáhnout certifikát s unikátním QR kódem o provedeném očkování, testování nebo prodělané nemoci na webu http://ocko.uzis.cz. Tím se můžete prokázat třeba při cestě do okolních států nebo všude tam, kde platí pravidlo OTN.

Jak upozornila redakce iDNES.cz QR kód však momentálně nikam nevede. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci Vladimíra Dzurilly je to jen dočasný stav. S certifikátem a uloženým QR kódem v aplikaci by se podle Dzurilly mělo dát cestovat v rámci Evropy od 1. července. Nyní to jde jen na základě bilaterálních dohod do sedmi zemí.