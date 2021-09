Přeočkování bude na prakticích. Těm se ale teprve hledá distributor vakcín

Očkovat proti covidu třetí dávkou se začne 20. září. To nedávno uvedl premiér Andrej Babiš. Zatím platí doporučení pro seniory nad 65 let či lidi žijící v sociálních službách „Od 10. září všichni, kteří byli očkovaní, dostanou esemesku a budou upozorněni na to, že se mohou očkovat třetí dávkou. Mělo by se očkovat od 20. září,“ řekl ve svém pravidelném pořadu Čau lidi. To poté stvrdila i vláda.

Znovu se tak otevřely praktické otázky. Očkování třetí dávkou má tentokrát z velké části padnout na obvodní lékaře. Očkovací centra totiž v řadě krajů omezují své fungování.

V pátek 10. září například zavřelo to největší – Národní očkovací centrum, které v prostorách O2 Universum provozovala Ústřední vojenská nemocnice. „V areálu ÚVN je stále v provozu očkovací centrum, kde lze denně naočkovat až 600 lidí. V současnosti je tato kapacita využita částečně, přesto jsme připraveni v případě potřeby ji dále navýšit,“ uvedla Lenka Gutová, náměstkyně ředitele Ústřední vojenské nemocnice.



Podobně tomu je i v krajích. Třeba plzeňské velkokapacitní očkovací centrum ukončí svůj provoz k 29. září. V Olomouckém kraji už obě centra - přerovské i prostějovské – fungovat přestala a očkování se tak vrátilo do tamních nemocnic. A ke konci srpna zavřela třeba i centra v Třebíči či ve Žďáru nad Sázavou.

Důvody jsou dva. Personál nemocnic se potřebuje vrátit k běžné péči, kterou nyní lékaři ještě stále dohánějí. A očkování proti covidu-19 se přestává finančně vyplácet. „Některá centra už vyočkovala, co potřebovala. Protože to brala tak, že druhá dávka je konečná, vyhodnotili si s klesajícím zájmem, že už to pro ně není ekonomicky výhodné pokračovat a oznámili mi, že končí,“ uvedl moravskoslezský koordinátor očkování Pavel Rydrych.

Denně se ostatně nyní vyočkuje v průměru jen asi 20 tisíc dávek. Ještě nedávno dosahovala maxima až stovky tisíc. S očkováním tak pokračují nemocnice. Ale v menší míře a ve vlastních ambulancích, nikoliv v halách a kulturních centrech, která se vracejí ke svým původním účelům.

Je to práce praktiků, říkají koordinátoři

Nemocnice a krajští koordinátoři očkování proto spoléhají na to, že část agendy přeberou praktici, a to ve větší míře než na jaře.

„Očkování třetí dávkou u praktických lékařů považujeme za velmi důležitou součást celého systému. Pevně věřím, že se praktičtí lékaři do procesu přeočkování více zapojí, a proto s nimi budeme opět komunikovat,“ uvedla třeba Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Pardubického kraje.

„Zatím není právní ukotvení, které by očkování třetí dávkou umožnilo. Musí jej vydat ministerstvo zdravotnictví. V případě vydání musí být jasně řečeno, kdo bude případně třetí dávkou moci být naočkován a další nutné pokyny a pravidla. Pokud očkování bude, pak hlavním pilířem musí být praktičtí lékaři a eventuálně vybraní ambulantní specialisté,“ souhlasí Petr Studenovský, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje. Jde totiž podle něj o součást preventivní péče. A ta náleží především praktikům.

Ve většině krajů a měst jsou nemocnice v případě potřeby připraveny naskočit a zvýšit své kapacity. Třeba na jihu Moravy. „Budeme jednat o zvýšení kapacity a o možnostech praktiků. Co se ale týče očkování v očkovacích centrech, tak v současné době máme dostatečnou kapacitu na to, abychom zvládli podání všech tří dávek,“ uvedl Luboš Císař, jihomoravský koordinátor očkování.

Pak jsou ale i místa, kde se bez pomoci praktiků neobejdou. „Budeme se snažit zahájit spolupráci s praktickými lékaři. V nemocnici jsou kapacity omezeny na maximálně 130 lidí denně,“ uvedl třeba ředitel zdravotní péče děčínské nemocnice Michal Hanauer.

Praktikům chybí dodavatel

Praktici ale v tomto okamžiku očkovat nemohou. Alespoň ne Pfizerem. Pravidla jsou následující: kdo dostal první dvě dávky vakcíny od Pfizeru, musí od firmy dostat i dávku třetí. Kdo byl naočkovaný Modernou, dostane buď třetí opět od stejné firmy, nebo si může vybrat Pfizer. Všichni ostatní pak budou očkování opět Pfizerem.

A právě ten zatím nemají praktici k dispozici. Nemá jim jej totiž kdo rozvést. Až do 15. září se mohou zájemci hlásit do výběrového řízení. A teprve poté začne samotný výběr. „Já jsem termínem 20. září zaskočen, protože se počítá s tím, že prioritně bude přeočkovávání probíhat vakcínou Pfizer. Podle toho, co šlo z vlády, to může být i Moderna, ale jen u pacientů, kteří ji dostali i v předchozích dávkách. Vzhledem k tomu, že Moderna se začala používat až někdy v polovině roku, tam přeočkování zatím nehrozí,“ uvedl předseda Společnosti praktických lékařů Petr Šonka.

Ačkoliv tak podle něj praktici jsou připraveni zapojit se a vše zvládnou i kapacitně, 20. září v jejich ordinacích očkování ještě nezačne.

„Vakcína Pfizer zatím do ordinací praktických lékařů nechodí a podle informací, které mám, začne chodit nejdříve v polovině října, kdy má být tendr uzavřen a vyhodnocen,“ doplnil Šonka. Ministerstvo zdravotnictví na dotazy redakce ohledně této skutečnosti do vydání článku neodpovědělo.

I po vyhodnocení tendru je přitom otázkou, kolik praktických lékařů se skutečně zapojí. Řada z nich totiž očkovat chtěla, když vakcíny do Česka poprvé začaly chodit. Po peripetiích s dodávkami to ale část zase vzdala.

Část krajských koordinátorů očkování si tak obecně chválí spolupráci s několika lékaři, další kritizují nedostatečnou iniciativu z jejich strany. „To, že praktici neočkovali, tak jak avizovali, byť ve sdělovacích prostředcích stále obviňují stát a očkovací centra, to je realita. O důvodech nechci spekulovat,“ uvedl třeba středočeský koordinátor Martin Polák.

Kraje však nyní chtějí spolupráci zlepšit. „Oslovíme je s nabídkou dodávky alespoň částečného množství injekčních stříkaček a jehel,“ plánuje třeba náměstkyně Matoušková z Pardubického kraje.