Česko očkuje proti covidu podle plánu. Chystá se i strategie pro další roky

Podle očkovací strategie, kterou ministerstvo zdravotnictví představilo na konci prosince, má být do června příštího roku naočkováno 6 953 849 lidí. K tomu podle strategie potřebuje 11 901 700 dávek. Jak se tedy daří naplnit očkovací strategii?

Do 20. dubna, kdy se naposledy aktualizovala statistika dodávek vakcín, dostalo Česko mezi 2 980 250 až 3 048 880 dávek vakcín. Z některých lahviček se podařilo získat více dávek, než se původně plánovalo. Podle očkovacího plánu mělo dorazit 3 162 700 vakcín, rozdíl je tedy minimální. Problém je totiž v tom, že ne všechny vakcíny dorazily, jak měly. V polovině dubna došlo třeba ke zpoždění dodávek od společnosti Pfizer, který kvůli narušení chladového řetězce v Německu dodal 60 tisíc dávek se zpožděním.

V lednu podle strategie mělo dorazit zhruba 350 tisíc dávek vakcíny, které měly být aplikovány 178 tisícům lidí. Podle Ústavu zdravotních informací a statistiky (ÚZIS) a webu ministerstva zdravotnictví za leden mělo vakcinaci ukončenou přes 39 tisíc lidí. První dávku tehdy dostalo přes 227 tisíc lidí, plán tak byl splněn.



Počet vyočkovaných dávek po měsících Měsíc:

1 dávka 2 dávka Celkem vyočkováno Leden

227 497 39 603 267 100 Únor 181 722 202 901 384 623 Březen 782 059 272 983 1 055 042 Duben (k 22. 4.)

536 374 392 621 928 995

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Je však nutné zmínit, že je statistika na webu ministerstva zpětně upravována. Na což upozorňuje i samotné ministerstvo zdravotnictví.



„Změny v datových sadách si vždy vyžadují určitý čas a nově zavedené kategorie tak obecně mohou být doplňovány do publikovaných výstupů s určitým zpožděním,“ stojí na webu ministerstva.

V únoru mělo dorazit přes 640 tisíc dávek vakcíny, nejvíce od společnosti Pfizer. Současně mělo dávku dostat přes 320 tisíc lidí. První dávku dostalo 181 722 lidí.

Dávku dostane v průměru 32 tisíc lidí denně

V březnu očkování v Česku nabralo jisté tempo. Dorazit mělo přes 900 tisíc vakcín a očkováno mělo být téměř půl milionu lidí. První dávku v dubnu dostalo přes 700 tisíc lidí. Druhou dávku pak dostalo téměř 300 tisíc lidí.

Plánované počty dodávek vakcín a očkovaných | foto: Očkovací strategie

V dubnu se na postu šéfa resortu zdravotnictví vyměnili také ministři. Jana Blatného vystřídal Petr Arenberger, který hned na své první tiskové konferenci řekl, že plánuje očkovat 140 lidí denně. „Věřím, že brzy nastane doba, kdy to budeme moci nabídnout,“ prohlásil tehdy Arenberger.



Za duben mělo být naočkováno přes 800 tisíc lidí. Podle webu k 22. dubnu dostalo první dávku přes půl milionu lidí, druhou pak dostalo téměř 400 tisíc lidí. Do konce měsíce by přitom měly ještě dorazit další dávky a očkovat se začne vakcínou od firmy Johnson & Johnson, u které stačí podat jen jednu dávku.

Za poslední dva týdny se v průměru denně podá první dávka vakcíny zhruba 32 702 lidem. V květnu má podle strategie dorazit 1 865 tisíc vakcín. Naočkováno má být přes milion lidí. Kolik však do Česka celkem přišlo dávek se dá jen odhadovat. Ministerstvo zdravotnictví totiž aktuální počty již nezveřejňuje.

Za několik týdnů by se mohlo podle ministra zdravotnictví Arenbergera podávat 100 tisíc dávek denně. Arenberger však očekává, že i zřejmě v příštím a přespříštím roce bude třeba pokračovat v přeočkování.

Premiér Andrej Babiš však na čtvrteční tiskové konferenci uvedl, že všichni zájemci o očkování proti covidu by mohli být v Česku naočkováni nejpozději do konce srpna. Do konce června by vakcínu mohlo dostat přes 5,6 milionu obyvatel. Premiér také řekl, že se nyní připravuje očkovací strategie i pro roky 2022 a 2023. „Očkujeme na maximum možného a je velká naděje, že do konce června budeme mít naočkováno víc než 5,6 milionu našich spoluobčanů. Doufejme, že naočkujeme všechny zájemce nejpozději do konce srpna,“ řekl Babiš.

Na praktiky vakcíny nezbývají

Ač to vypadá, že očkování zrychluje u praktických lékařů ještě skoro ani nezačalo. „Stále se otevírají nová očkovací centra za dalších nákladů a nevyužívá se přirozených míst, ordinací praktiků. Nenaočkovaná tak zůstává nejrizikovější skupina lidí starších 80 let, kteří čekají na vakcínu u svého praktika,“ řekl v minulém týdnu praktický lékař Bohumil Seifert.

Že praktici vakcíny nemají, upozornila na Twitteru i praktická lékařka z Prahy.



Bude se otevírat registrace očkování pro 60 plus. A mně volá imobilni 78 letý pacient, jestli už mám vakcíny. Do Očko centra se bojí a u nás by to zvládnul. A další 75 plus i 80 plus mám zapsané v ISINU. Nedočkají se...

„K 8. dubnu naši lékaři aplikovali asi 218 000 dávek, tedy to, co bychom zvládli naočkovat ve čtyřech dnech, kdybychom mohli jet na plný výkon,“ řekl šéf praktiků Petr Šonka. Podle praktiků i nadále dochází k nesmyslným „bojům“ o vakcíny AstraZeneca mezi nimi a očkovacími centry.

„Ta v některých případech vznikají i v místech, kde to naprosto nedává smysl, například v městysech kolem 2000 obyvatel, kde by rizikovou skupinu hravě zvládli naočkovat místní praktici. Zbytečně se tím nahrazuje existující síť lékařů, kteří jsou zvyklí očkovat, své pacienty znají a kterým tím pádem vakcíny chybí,“ popsal Šonka.



Podle něj v minulosti došlo i k dalším excesům, jako v případě nemocnice v Kadani, kde o víkendu naočkovali 3600 lidí mimo ohrožené skupiny. Šonka však dodal, že se blýská na lepší časy. Všechno však závisí na rychlosti a počtu dodaných vakcín do Česka.