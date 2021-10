Lidé starší 60 let vakcínu odmítají, u mladých zájem stoupá, říká šéf praktiků

Mezi neočkovanými lidmi je stále značný počet nejvíce ohrožené věkové skupiny nad 60 let. Většina z nich očkování ani neplánuje. „V komunikaci s nenaočkovanými je znát, že jde o lidi, kteří mají k očkování odmítavý postoj. Zejména v té věkové skupině, kde nás to trápí nejvíc a kde jsme se na to dlouhodobě zaměřovali. Většina z nich se z nejrůznějších důvodů očkovat nechce,“ uvedl Šonka.

V jiných věkových skupinách může být důvodem i odkládání „s pocitem, že epidemie přes léto téměř vymizela nebo velmi zeslábla a očekávali, že to už bude snadné“. Předseda Sdružení praktických lékařů ale dodal, že „tito lidé názor mění a nechávají se očkovat se zhoršující se situací“.

Se zvýšenou poptávkou po vakcínách praktičtí lékaři začali objednávat. Podle Šonka to bylo k pondělku přes více než tisíc ordinací, které si vakcíny Pfizer objednaly. „Vzhledem k tomu, že se objednává od konce minulého týdne, nepovažuji to za špatné číslo,“ doplnil. Růst objednávek bude podle něj ještě pokračovat.

„Našim zájmem je, aby praktičtí lékaři očkovali a pokud možno všichni. O víkendu bylo okresní setkání zástupců Sdružení praktických lékařů, kde jsme na kolegy apelovali, aby informace dále šířili do regionů,“ představil záměr Šonka.



Podle něj je také zásadní, aby bylo jasné, kam pacienti mohou jít pokud jejich lékař z jakýchkoli objektivních důvodů neočkuje. „Očkování má efekt, který jsme očekávali a slibovali pacientům. A opravdu chrání před nakažením a závažným průběhem,“ potvrdil na závěr.

Hledat viníky ničemu nepomůže

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je covid epidemií neočkovaných. Těch je v celém Česku přes třicet procent. V nemocnicích také přibývá mladých, hospitalizovaní pacienti s variantou delta mají bez očkování asi jen poloviční šanci na přežití.

„Jako s mediální zkratkou se s tím dá souhlasit,“ reagoval na výrok ministra Šonka. „Viníkem epidemie je virus, ale je zcela evidentní, že očkování chrání před nákazou a zejména před vážným průběhem onemocnění. Je třeba férově říct, že mezi pacienty s nákazou jsou i někteří očkovaní a většinou mají velmi lehký průběh,“ řekl pro Impuls a dodal, že hledat viníky ničemu neprospěje.



Zdravotníci v pondělí aplikovali 29 072 dávek vakcíny proti covidu. Oproti minulému týdnu číslo vzrostlo o 15 300. Ukončení očkování má v Česku 6,06 milionu lidí. Do ordinací praktických lékařů se v pondělí začala distribuovat vakcína Pfizer/BioNTech. Z lidí starších 12 let, pro které jsou vakcíny schválené, je nyní očkováno 66 procent, což podle odborníků k zastavení epidemie nestačí.