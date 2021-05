V pondělí přibylo 1532 nakažených, vakcínu dostalo 74 tisíc lidí

Od půlnoci se otevřela registrace na očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku od 45 let. Příští týden se otevře registrace k očkování pro lidi ve věku 40 až 44 let. Poté bude zřejmě už pro všechny starší 16 let, řekl v pondělí po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

Ministr projedná v úterý s epidemiology a hlavní hygieničkou možné prodloužení uznávané imunity po prodělaném covidu, uvedla to Česká televize. Z dosavadních třech měsíců by se podle Arenbergera měla prodloužit na půl roku.

Zdravotníci od konce loňského prosince, kdy se v Česku začalo proti koronaviru očkovat, aplikovali k pondělnímu večeru 3 731 232 dávek vakcíny. Ukončené očkování má přes 1,065 milionu lidí. V minulém týdnu se v pracovních dnech denně očkovalo přes 70 tisíc lidí, ve čtvrtek byl počet rekordní, vakcínu dostalo 86 781 zájemců.

Očkování proti covidu, potvrzení o negativním testu nebo prodělání nemoci v posledních 90 dnech bude třeba nejen pro cestování do zahraničí. Vyžadován je i pro návštěvu kadeřnictví či manikůry, od příštího pondělí bude zřejmě třeba i pro návštěvu zahrádky restaurace.

Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem postupně klesají už od začátku března, kdy vystoupaly na skoro 17 tisíc. Od loňského března se nákaza v zemi potvrdila u téměř 1,647 milionu lidí, většina se vyléčila. S potvrzeným onemocněním zemřelo 29 749 lidí.



Andrej Babiš @AndrejBabis Tak. Od dnešní půlnoci se můžete registrovat na očkování vy všichni, kterým je 45 let plus. Zatím se vás zaregistrovalo 41 634. Dík! Prosím, registrujte se všichni. oblíbit odpovědět

V poslední době jsou denní počty úmrtí nižší a od 10. dubna nezemřelo v jednom dni více než sto lidí s covidem. V průměru připadlo na jeden dubnový den 84 úmrtí, zatímco v březnu to bylo 194 zemřelých za den.



Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, k dnešku mírně kleslo z předchozích 0,82 na 0,81. Pod zlomovou hodnotou jedna, což znamená zpomalování epidemie, se drží od poloviny dubna.

Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem postupně klesají už od začátku března, kdy vystoupaly na skoro 17 tisíc. V pondělí se po více než čtyřech měsících otevřely všechny obchody a většina služeb, které byly kvůli epidemii koronaviru dosud zavřené. Už za týden přitom začne další vlna rozvolnění na školách, v kultuře, ve službách a dalších oblastech.