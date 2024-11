Staré vakcíny proti covidu? Jen chyba v systému, brání se ministerstvo

Na možný problém s používáním starších vakcín upozornil Deník N, podle kterého dostaly více než čtyři tisíce lidí vakcínu Comirnaty XBB 1.5 používanou v sezoně 2023 až 2024. Ze záznamů ministerstva zdravotnictví navíc plyne, že 1 130 lidí dostalo vakcíny určené pro očkování v letech 2022 až 2023. Jelikož distributor je rozváží v rozmrazeném stavu s možností spotřeby nejdéle do deseti týdnů, byly by dávno prošlé.

Lékaři ale odmítají, že by si někdo dovolil použít prošlou vakcínu. „Půjde nespíš o chybu v systému hlášení,“ míní shodně předsedové společností infektologů, vakcinologů či praktických lékařů Pavel Dlouhý, Roman Chlíbek a Petr Šonka. Jak zjistil iDNES.cz, jde o chyby v databázi.

Podle ministerstva zdravotnictví systém očkování proti covidu-19 funguje a nedošlo k ohrožení lidského zdraví. „V České republice probíhá očkování jen vakcínami, které jsou schválené pro český trh a nevypršela jejich expirace. Očkovací látky pro tuto sezonu jsou Comirnaty XBB1.5 a Corminaty JN.1. Obě varianty poskytují adekvátní ochranu proti těžkému průběhu onemocnění,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Proti covidu se od 1. září nechalo naočkovat zhruba 253 tisíc lidí. Bezmála 96 procent z nich bylo prokazatelně naočkováno doporučenými vakcínami Comirnaty JN.1 a XBB 1.5, tvrdí ministerstvo. „Zbývající 4 procenta byla s největší pravděpodobností rovněž naočkována těmito dvěma variantami,“ vysvětlil mluvčí. Distributor navíc podle něj od 10. srpna nevydal jinou vakcínu než variantu JN.1.

„Nemohlo dojít k situaci, že by někomu byla podána vakcína po expiraci či vakcína staršího typu. Podle našich zjištění jde v mediálně řešených případech především o administrativní chybu v softwaru poskytovatele či na straně očkujícího lékaře v podobě špatného zadání názvu očkovací látky do systému,“ uvedl Jakob.

Informace ale podle ministerstva ukazují, že i vyočkované vakcíny bez uvedené varianty jsou typem JN.1 či XBB. Pacienti si variantu vakcíny mohou zkontrolovat prostřednictvím aplikace EZKarta a v případě nesrovnalostí se mohou obrátit na svého očkujícího lékaře k opravě. „Ministerstvo zdravotnictví bude nadále kontrolovat vykázaná data o očkování a metodicky vést poskytovatele zdravotních služeb při jejich zadávání,“ doplnil Jakob.

Očkujeme novými vakcínami, hlásí lékaři

Podle odborníků je chyba používat staré vakcíny v situaci, kdy jsou k dispozici nové. Ale většina z nich nevěří, že by se to v praxi dělo ve větším měřítku.

„U nás jsme očkování starou vakcínou ukončili už na jaře, pak jsme neočkovali a v září jsme znovu začali už s nejnovějším typem vakcíny,“ říká Pavel Dlouhý primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda Společnosti infekčního lékařství.

Podle něj se mohlo stát, že v přechodovém období dostalo starší typ vakcíny menší množství pacientů, kteří užívají léky na potlačení imunity, potřebovali se chránit před vážným průběhem covidu a nemohli čekat na novou vakcínu. „I starší typ vakcíny je chrání, protože cílí na omikron a ve společnosti stále kolují subvarianty omikronu. Podle mě ale drtivá většina zájemců dostala už v září nový typ vakcíny,“ míní Dlouhý.

To potvrdila redakci iDNES řada očkujících nemocnic, předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka i další odborníci. „Podle mě není možné, aby tisíce lidí dostávaly ještě v uplynulých týdnech staré vakcíny. Půjde nespíš o chybu v systému hlášení,“ uvedl předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Podle mluvčího společnosti Avenier, která jako jediná vakcíny distribuuje a zároveň ve svých centrech v Praze, Brně a Ostravě očkuje proti covidu, je ale možné, že někteří lékaři starší typy vakcín ještě měli a mohli používat. „V našich centrech jsme očkovali novou vakcínou už v srpnu. Začátkem srpna jsme ale rozváželi zájemcům poslední dodávky starší vakcíny. Dodáváme je v rozmraženém stavu, takže je nutné spotřebovat je nejdéle do deseti týdnů. Jakmile jsou však k dispozici nové vakcíny, je možné ty starší bez problémů zlikvidovat, aniž by za to lékaři platili,“ říká mluvčí společnosti Martin Nesrsta.

Podle šéfa praktiků Petra Šonky je možné, že zdravotníci, kteří do systému ISIN zadávali informace o očkování, si nevšimli, že v předvyplněných formulářích v počítači jsou uvedené starší šarže vakcíny. „Některé systémy vyžadovaly, abychom typ vakcíny přepsali ručně. Domnívám se, že chyba nastala v tom, že na to někteří zapomněli,“ míní Šonka.

Epidemiolog a někdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula upozornil, že ačkoliv jsou nové varianty vakcín účinnější oproti těm starším, nejsou vždy stoprocentně účinné. Účinnost nových variant vakcín se podle něj pohybuje kolem 58 procent. Oproti tomu starší vakcíny mají na nově cirkulující varianty koronaviru účinnost mezi 40 a 50 procenty. „Z toho vyplývá, že člověk, který dostal starší vakcínu, by byl v podstatě o nějakých deset až patnáct procent méně chráněn než člověk, který dostal tu inovovanou,“ vysvětlil Prymula.

Použití starších vakcín by ale podle Prymuly bylo zbytečné. „V té době jsme určitě měli dostatek nových vakcín, které jsou tu v podstatě od srpna. Dovedu si představit, že třeba na začátku září, kdy nějaký senior potřeboval být očkován, tak pro něj bylo menší zlo se nechat očkovat tou vakcínou, která k dispozici byla, pokud tam ještě neměli novou,“ míní Prymula.