Už mi to bodněte, ať můžu na pivo! Mobilní tým očkuje váhavé a skeptiky

„Teď to trošku píchne,“ varuje ho mladá medička Michaela, která vakcíny podává. | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Teploměr ukazuje pět pod nulou. Přesto se na náměstí v Holicích na Pardubicku u nárožního domu tvoří fronta, jako by zde něco rozdávali. A ona je to vlastně pravda. Lidé si sem bez registrace přicházejí pro vakcínu proti covidu. Řadu měsíců poté, co ji už mnozí mohli mít.