„Slivovice stačí.“ Praktici se marně snaží přemluvit neočkované seniory

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo během léta jasný cíl: do podzimu, kdy se očekává nástup další vlny pandemie, naočkovat co nejvíce seniorů z rizikové skupiny nad 60 let. S přemlouváním měli pomoci také praktici. Ti však nyní přiznávají, že se jim to nedaří. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zůstává ve zmíněné skupině přes 428 tisíc nenaočkovaných. Většinu z nich podle praktiků přesvědčit nejde.