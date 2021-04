Arenberger slibuje 100 000 očkovaných denně, pomůžou vakcíny navíc od Pfizeru

„Chci se s vámi podělit o radostnou zprávu. Od posledního týdne v dubnu do konce června budeme mít navíc 1 179 000 dávek očkovací látky Pfizer/BioNTech,“ uvedl Arenberger na svém twitterovém účtu.

Dodal, že postupně by tak Česko mohlo vyočkovat i více než sto tisíc dávek denně. „Léto by tak mohlo být i bez roušek venku,“ dodal.

Ještě ve středu přitom tvrdil v Poslanecké sněmovně něco jiného. „Když budeme zlobit, budeme i v létě nosit respirátory,“ uvedl přes poslanci Arenberger. „Akce v soukromí se snažte nedělat, jen ti největší furianti by si doma udělali mejdan,“ dodal také, když obhajoval zachování omezení pro setkávání nejvýše dvou lidí.

100 tisíc denně po Velikonocích, plánoval Babiš

Že cílem je po Velikonocích překročit metu 100 tisíc naočkovaných denně, řekl již v polovině března premiér Andrej Babiš. V současnosti je k tomu však ještě daleko. Třeba za středu vykázali zdravotníci 60 430 aplikovaných dávek, což je v posledních dnech běžný průměr pracovního dne.

Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou ostatně pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny.



Do dnešního dne Česko přijalo 2 429 744 dávek vakcíny. Největší podíl tvoří vakcíny právě od firmy Pfizer, téměř 1 900 000. Dalších více než 300 tisíc činí vakcína od firmy Moderna, zbylých 226 tisíc očkovací látky firmy AstraZeneca.

Příští týden měla do republiky dorazit první zásilka vakcíny od společnosti Johnson&Johnson, výrobce ale odložil dodávky kvůli vyšetřování podezření na vznik krevních sraženin v USA.

Tato očkovací látka na rozdíl od nynějších dodavatelů vyžaduje jen jednu dávku. Právě to by mohl pomoct vykompenzovat Pfizer, který do celé Evropy dodá navíc padesát milionů dávek, na Česko tak připadá zmíněný více než milion z nich.

Právě kvůli nedostatku vakcín oznámil ve středu ministr vnitra a dočasný šéf české diplomacie Jan Hamáček, že se v pondělí vypraví do Moskvy jednat o možné dodávce ruské vakcíny Sputnik V. „Já v pondělí odlétám do Moskvy, kde chci dojednat případné dodávky Sputniku V po jeho schválení Evropskou lékovou agenturou,“ uvedl ve středu Hamáček.

Kromě toho se snaží získat další dodávky vakcíny od firmy AstraZeneca. „Dánsko oznámilo, že pozastavuje očkování vakcínou AstraZeneca. Pověřil jsem velvyslance ČR v Kodani, aby okamžitě kontaktoval dánské úřady a oznámil zájem ČR odkoupit od Dánska všechny tyto vakcíny,“ oznámil Hamáček. Některé země totiž pozastavují očkování touto látkou, a to kvůli obavám z krevních sraženin.

K celé věci je ale kritický premiér Andrej Babiš. „Je to věc ministerstva zahraničí,“ řekl Blesku s tím, že snaha „montovat se“ do nákupu vakcín byla slabina bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, současnému kandidátovi na post Jakubu Kulhánkovi prý už řekl, ať vakcíny nechá v kompetenci právě resortu zdravotnictví.