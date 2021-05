Kampaň za očkování jde do další fáze. Zapojí Hámu, Mišíka či skauty

Plakáty či videospoty, které iniciativa vytvořila, dosud pracovaly především s odbornými kapacitami. Objevili se na nich třeba hlavní epidemiolog IKEM a šéf mezioborové skupiny MeSES Petr Smejkal, viroložka Ruth Tachezy nebo chirurg Pavel Pafko.

Nyní se kampaň rozroste. Její zástupci chtějí začít více pracovat s komunitami a zapojit takzvané influencery. „Oslovujeme desítky influencerů a v drtivé většině chtějí vakcinační kampaň podpořit. S ohledem na to, že všechny spolupráce s osobnostmi probíhají bez nároku na honorář, je podpora z jejich strany velmi různorodá. Od prostých příspěvků o tom, že se daná osobnost nechala očkovat, registrovala se a podobně, přes fotografie s tečkou a jasným zapojením do kampaně, až třeba po edukační videa,“ vysvětluje Pavla Mudrochová, mluvčí iniciativy.

Zapojí se třeba herečka Ester Geislerová, moderátoři Aleš Háma a Libor Bouček, zpěvačka Victoria Velvet, herečka Iva Pazderková, zpěvák Adam Mišík nebo youtubeři Adam Lysek a Lukáš Fritscher, známý jako Lukefry.

„Myslím, že to je správná věc. Bylo by fajn, kdyby se naočkovalo co nejvíc lidí a svět se vrátil do běžných kolejí, včetně plánovaných zákroků v nemocnicích a podobně. Respektuji svobodnou vůli každého člověka rozhodnout se, co chce do svého těla dostat, byť za sebe říkám, že očkování je jediná možná cesta,“ řekl ke své účastí moderátor Aleš Háma s tím, že propagace vakcinace na Instagramu je pro něj dobrý skutek.



„Obecně jsou influenceři stabilní součástí každého marketingového mixu, který počítá se zasažením mladých lidí. Mladí další obsahy, kde by bylo možné sdělení zprostředkovat, příliš nesledují,“ míní Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.



Upozorňuje, že kampaně se někdy dělají tak, že se najímají velcí influenceři, ale i malí, kteří mají výhodu bližšího vztahu s diváky. Je tak důležité najít právě někoho, kdo dokáže přesvědčit mladé ženy, ale i mladé muže, kteří jsou velmi rezistentní ve svém názoru nenechat se očkovat. „Lidé na to již mají vytvořený názor. I když kampaň přichází teď, bude velmi těžké jej změnit,“ říká.

Skaut i soukromé firmy

Kromě toho bude ale mít kampaň ještě druhý rozměr. Ten právě zacílí na konkrétní skupiny. Své členy, ale i třeba jejich rodiče, totiž osloví na sociálních sítích třeba Skaut. „Ještě to nemáme rozmyšlené, zatím počítáme s tím, že minimálně využijeme materiál, který přichystali organizátoři. Je ale možné, že to ještě přetavíme do něčeho skautského. Máme vyzkoušené, že sledující u nás více vnímají věci, kde je přímé propojení na skaut, je tam skautská tematika,“ uvedla mluvčí organizace Barbora Trojak s tím, že by mohlo jít třeba o fotky z očkování členů Skautu.

Iniciativa také oslovila přes padesát významných národnostních, náboženských a dalších komunit. Zapojí se třeba Dům národnostních menšin, který připraví překlady materiálů pro nejpočetnější menšiny žijící v Česku. Podobně jako třeba při sčítání lidu.

A zapojí se i firmy. Těm koncept iniciativa poskytuje, aby jej adaptovali pro vlastní potřeby. Toho využila třeba společnost Mondelez, Komerční banka nebo Třinecké železárny. Pro zaměstnance tak skrze letáky a plakáty propagují očkování třeba ředitelé společností nebo další představitelé.

„Z hlediska úspěchu kampaně je dobré využít cokoliv, co bude fungovat, tedy i vytvářet koalice s třetími stranami, s neziskovým sektorem a podobně,“ hodnotí věc Hejlová.



Celá kampaň odstartovala 12. dubna. Podle iniciativy oslovila jen svou televizní částí téměř šest milionů lidí, celkem zaznamenalo skoro 700 spotů odvysílaných Novou a Primou přes 41 milionů zhlédnutí.

Online kampaň na zpravodajských portálech pak v dubnu oslovila 2,23 milionu reálných uživatelů, reklamní bannery a videa zaznamenaly téměř 41 milionů zhlédnutí. V tištěných médiích oslovila kampaň 65 procent dospělé populace, asi 5,4 milionu osob. Rozhlasová část pak zasáhla třetinu dospělé populace. Cílem kampaně podle organizátorů je, aby se na očkování přihlásilo alespoň 70 procent dospělé české populace.