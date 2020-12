Očkování proti covidu-19 bude dobrovolné a zdarma, zákon podepsal prezident

Vakcíny zakoupí stát na základě objednávky Evropské unie, první dodávka se očekává za dva týdny. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by první očkovací látky měly být schváleny Evropskou lékovou agenturou 21. prosince. první očkovací látky by měly dorazit do Česka 26. nebo 27. prosince. Do konce roku pravděpodobně přijde víc než deset tisíc dávek.

Lidé se budou moci podle ministra nechat očkovat ve dvou stovkách očkovacích centrech ve zdravotnických zařízeních. Jejich kapacita bude zhruba tři sta očkovaných denně. Stavění zvláštních očkovacích center nebude podle Blatného nutné vzhledem k postupné distribuci vakcíny.

Očkovací centra navíc doplní praktičtí lékaři, očkovat se má i v náhradních vojenských nemocnicích. Očkování všech obyvatel by mohlo stát až pět miliard korun, pokud by byly nutné dvě dávky.

Lékař nebo očkovací centrum od zdravotní pojišťovny dostane za aplikaci vakcíny 223 korun jako za každé jiné očkování. Návrh zákona předpokládá i odškodnění za případnou újmu způsobenou očkováním. Postupovat se má podle zákona o náhradách za újmu při povinných očkováních.