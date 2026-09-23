Chceme se očkovat proti chřipce, ale nejsou vakcíny, stěžují si pacienti

Řada lidí už se chce nechat očkovat proti chřipce, ale mají smůlu. „Nejsou vakcíny,“ hlásí odmítnutí zájemci. Mnozí praktičtí lékaři mají k dispozici pouze vakcínu určenou především seniorům, jen někteří i vakcínu pro mladší pacienty včetně dětí. Například očkovací centra v některých nemocnicích ale nemají vůbec nic. Chřipková vakcína Vaxigrip pro mladší má do Česka dorazit až v listopadu.
„Obvykle začínáme proti chřipce očkovat už v tomto období, protože protilátky chrání asi půl roku. Pacienti už se ptají. Jenže naše očkovací centrum zatím nemá jedinou vakcínu. Nemocniční lékárna je nedostala,“ potvrzuje lékař infekčního oddělení opavské nemocnice Petr Kümpel.
Počet využitých vakcín odpovídá obvyklému zájmu o očkování na začátku sezony. Nejvíce lidí se nechává očkovat zpravidla v říjnu a listopadu.
Matyáš Fošumpověřený hlavní hygienik