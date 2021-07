Loni chřipka v Česku nebyla. Letos proto bude těžší s ní bojovat

Výskyt chřipky v České republice pravidelně sleduje Státní zdravotní ústav. V loňské chřipkové sezoně, od podzimu 2020 do jara 2021, nezachytily jeho laboratoře jediný pozitivní záchyt viru chřipky.

Očkování proti chřipce Očkování proti chřipce si většina lidí hradí „ze svého“. Pojišťovna jej zaplatí pouze seniorům nad pětašedesát let věku, pacientům s porušenou či zaniklou funkcí sleziny, pacientům po transplantaci krvetvorných buněk, či pacientům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetikům.

Stejně tomu bylo na celém kontinentu - v evropském regionu byl ve srovnání s průměrem předchozích šesti sezon zaznamenán pokles sentinelových detekcí viru chřipky o 99,8 procent.

„Provádění přísných protiepidemických opatření během pandemie covid-19, jako je práce z domova, uzavření škol, omezování shromažďování, zvýšená hygienická opatření, nošení roušek a respirátorů a tak dále, s cílem snížit přenos viru SARS-CoV-2 rovněž snížilo cirkulaci jiných respiračních virů,“ vysvětlila mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

S tím, jak se život vrací k normálu, lze na podzim očekávat i opětovné zvýšení výskytu chřipkových onemocnění. Tedy, pokud se epidemie covidu-19 opětovně nezhorší a opatření nezačnou znovu platit. „Navíc nelze vyloučit možnou vysoce rizikovou kombinaci výskytu onemocnění covid-19 a chřipky. Naštěstí obě nemoci jsou nyní již preventabilní vakcinací,“ dodala Čechová.

Odborníci: Vakcína může být méně účinná

Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti, ale upozorňuje, že situace může být letos právě vlivem loňské „neexistující“ chřipkové sezony horší než v běžných letech. Že se bude opakovat loňská situace i letos, je podle něj nepravděpodobné, a to vzhledem k určité proočkovanosti a promořenosti populace.

Kdy se nechat očkovat Nejvhodnější je nechat se naočkovat před začátkem chřipkové sezony. Chřipkové epidemie přitom postihují Českou republiku v chladných měsících roku, nejčastěji mezi prosincem a březnem. Ideálním termínem je proto říjen a listopad. Očkovat lze i do začátku chřipkové epidemie, je však nutné vzít v úvahu, že ochrana nastoupí až za cca čtrnáct dní. Starší osoby a pacienti se zhoršenou funkcí imunitního systému si drží protilátky kratší dobu, ideální je pro ně tak spíš pozdější datum.

Právě kvůli loňské absenci chřipkového viru v populace bude navíc těžší proti nemoci letos bojovat. „Bude velice obtížné zacílit očkovací látku proti chřipce, protože předpoklady vychází vždy z předchozích sezon. Na základě cirkulací viru v předchozích sezonách se odhaduje, jak by mělo vypadat složení vakcín na tu nadcházející. To teď bylo velice obtížné, protože loni nic necirkulovalo. Tady samozřejmě hrozí, že výsledná vakcína by nemusela být dostatečně zacílená,“ doplnil Chlíbek.



S tím ostatně souhlasí i další odborníci. Pokud budeme stále dodržovat protiepidemická opatření, například roušky ve veřejné dopravě, můžeme se epidemii chřipky, která je v Česku takřka pravidlem, opět vyhnout.

„Na druhou stranu jsme chřipku již dva roky neměli, těžko se odhaduje, který kmen bude majoritní a tedy proti kterému navrhnout vakcínu. Možná, že vakcín ani nebude dostatek. Navíc, společná imunita bude díky nízkému promoření nižší,“ uvedl molekulární genetik Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky.

Scénářů je tak podle něj víc – může přijít silná vlna chřipky, návrat k normálu nebo se může zopakovat loňský rok, kdy se chřipka v zemi takřka neobjeví. „Za zajímavý a docela realistický scénář považuji, že ve velkých městech budou lidé opatrnější a chřipková epidemie bude slabá, menší města a hlavně vesnice na tom budou hůře. Ale míra nejistoty jakékoliv předpovědi je velmi vysoká,“ doplnil Pačes.

Vakcín bude víc, zájem ale může být nižší

Přesto, že účinnost vakcíny proti chřipce by letos potenciálně mohla být nižší, doporučují odborníci nechat se očkovat. „Vzhledem k tomu, že v aktuální sezoně byly v evropském regionu zachyceny oba subtypy virů chřipky typu A a obě linie virů chřipky typu B, je vysoce žádoucí i před další sezonou realizovat očkování proti chřipce,“ uvedla Čechová.

„Jestli bude vakcína proti chřipce méně účinná, zjistíme až když se tady nemoc objeví a laboratoře budou mít první izoláty. Takže nám nezbývá nic jiného než se na chřipkovou epidemii připravit, jako že proběhne regulérní včetně ochrany rizikových očkováním i s vědomím, že účinnost může být snížená,“ souhlasí šéf vakcinologů Chlíbek.

Základní fakta o chřipce Chřipka je virové onemocnění vyvolané viry chřipky A, B a C. Ty napadají horní i dolní cesty dýchací.

Onemocnění začíná náhle, je provázeno horečkou (často i nad 39 stupňů Celsia, schváceností, bolestmi hlavy, svalů, dýchacími obtížemi (nejčastěji kašel bez vykašlávání).

Méně obvyklé jsou bolesti v krku, rýma a kašel s vykašláváním hlenu.

U dětí se může objevit zánět středního ucha.

Nekomplikovaná forma odezní sama zhruba do jednoho až dvou týdnů.

K nejzávažnějším komplikacím patří zápal plic (vyvolaný chřipkovým virem nebo nastupující bakteriální infekcí) a postižení srdce.

Komplikované onemocnění může mít i smrtelný průběh.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví se ostatně letos stejně jako v loňském roce angažuje ve snaze získat pro Českou republiku více vakcín proti chřipce. „Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se po nástupu zpět do funkce ihned začal zabývat tím, zdali do ČR dorazí dostatek vakcín proti chřipce. Společně s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irenou Storovou svolal jednání a setkal se se zástupci výrobců, kteří tyto vakcíny do ČR dodávají,“ uvedl Kryštof Berka z tiskového odboru resortu.

V současnosti je tak potvrzeno o asi 200 tisíc vakcín než vloni, celkem 1 080 000 kusů. „Jednání s výrobci budou pokračovat i nadále a budeme usilovat o co největší dodávky,“ dodal Berka. Primárně ale vše závisí na praktických lékařích. Ti si totiž pro sebe objednávají vakcíny sami. Pokud jich objednají víc, než jsou poté schopni vzhledem k zájmu vyočkovat, jejich cenu nikdo neproplatí a pro praktiky tak může být celá věc ztrátová.

Minulý rok vzhledem k opakovaným varováním před souběhem covidu-19 a chřipky, kdy zeslabený organismus jednou z nemocí může hůře zvládat nemoc druhou, byl zájem pacientů naopak velký. „Zájem je zvýšený, chtějí se očkovat i lidi, kteří na to v minulých letech kašlali,“ popsal loni na podzim praktik z Břeclavska Jiří Bartoš.

Protože ale k takovému scénáři naopak loni nedošlo, mohl by podle některých letos počet lidí stojících o očkování proti chřipce naopak poklesnout. „Už nyní, když s některými rizikovými pacienty při prohlídkách mluvím, slyším otázky, proč se vlastně očkovat, když tady žádná chřipka není,“ popsal praktický lékař z Prahy Josef Štolfa.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Jednám s výrobci chřipkových vakcín o navýšení dodávek na nadcházející podzimní období. Dnes se společností Sanofi. Ve stínu covidu nesmíme zapomenout ani na očkování proti chřipce. Je důležité zejména u osob nad 65 let a chronicky nemocných. Souběh chřipky a covidu je riziko. https://t.co/L1TXsSnOiT oblíbit odpovědět

V jeden den na vakcínu proti chřipce i covidu

Nejvíce riziková je chřipka seniory a chronicky nemocné pacienty. Smysl má proto očkovat i děti, které mohou vakcínu dostat už od šesti měsíců věku. „I u dětí může chřipka probíhat závažně a s komplikacemi. Doporučujeme očkování především rizikovým skupinám, to znamená dětem, které mají rizikovou diagnózu. Může jít třeba o astmatiky, cukrovkáře nebo děti s poruchou imunity,“ uvedla Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

Podle Chlíbka by dokonce mělo být možné dostat v jeden den vakcínu proti chřipce i třetí dávku vakcíny proti covidu-19. Uvažuje se totiž o možnosti přeočkování lidí z rizikových kategorií. „Určitě by se mělo očkování proti chřipce souběžně zacílit s prevencí covidu-19. To znamená třeba i spojit přeočkování vybraných skupin lidí, seniorů či imunosuprimovaných proti covidu s očkováním proti chřipce a vše to zrealizovat v jeden den. Protože aplikaci je možné provést v jeden den, do každého ramene aplikovat jednu vakcínu,“ vysvětlil.



Očkování proti chřipce je ideální absolvovat před sezonou jejího největšího výskytu, tedy v období října a listopadu. Obdobně jako u vakcíny proti covidu-19 ale ochrana nastupuje až čtrnáct dní po samotné aplikaci očkovací látky.