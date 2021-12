Do tři čtvrtě roku třetí dávku, jinak bez certifikátu. Čtvrtá není vyloučená

„Zkracujeme platnost očkovacích certifikátů na devět měsíců s účinnosti od 1. ledna příštího roku,“ řekl Vojtěch. Česko tak následuje doporučení Evropské komise, která na konci listopadu toto zkrácení navrhla. Pokud si lidé nechají dát posilující dávku, platnost certifikátů zatím bude podle Vojtěcha na dobu neurčitou.

Lidé, kteří mají očkování proti covidu-19, nyní dostávají po šesti měsících SMS zprávu, která je upozorňuje na to, že se mohou nechat přeočkovat. Budou mít tak tři měsíce na to, aby si došli na posilující dávku. Podle Vojtěcha je to dostatečná doba. Lidé nad 60 let a chroničtí pacienti dostávají upozornění o měsíc dříve, tedy už po pěti měsících.

Souhlasíte s tím, že bez třetí dávky přijdete o certifikát? Ano 1321 Ne 3529

S rozhodnutím souhlasí i epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. „Pokles tam je tak veliký, že jejich šance se znovu nakazit je velmi vysoká, takže to je důvod, proč tomu tak je,“ uvedl. Jestli bude následovat i dávka čtvrtá, nyní není podle něj možné odhadnout.

Bez třetí dávky mnoho lidí onemocní

„Může se stát, že tady budou jiné mutace, které budou přímo vyžadovat nějakou další dávku, ale v tuto chvíli pro to nejsou další údaje. Může se stát, že třeba varianta omikron tady bude tak masivní a bude mít tak lehký průběh, že už to nebude vyžadovat vakcinaci. Nyní to ale nelze říct. Pro to, jak dlouho přeočkování třetí dávkou vydrží, nyní nejsou údaje,“ doplnil. Lidé by podle něj neměli s přeočkováním otálet.

„Je vidět, že ti, co nemají třetí dávku, v poměrně velkém počtu onemocní. Po třetí dávce jsou onemocnění zcela raritní, význam to má,“ řekl.

Podle šéfa České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka jde o dobré rozhodnutí. „Nová data potvrzují potřebu přeočkování a je to věc, se kterou jsme museli počítat,“ uvedl pro iDNES.cz.

Podle něj se ukazuje, že lidé potřebují přeočkování po šesti měsících, neboť účinnost vakcíny klesá v čase. „Cílem je, aby lidé byli dostatečně přeočkováni po šesti měsících, takže za mě interval tří měsíců je dostatečně dlouhý na to, aby to každý nejpozději do toho devátého měsíce stihl a tím pádem si udržel kontinuitu certifikátu. Takže je to odborně i prakticky obhajitelné,“ dodal.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování

Uvedl, že tři dávky očkování nejsou nijak zvláštní ani mimořádné. V této souvislosti připomněl například očkování proti tetanu, encefalitidě nebo proti černému kašli.

Pokud není třetí dávka, očkování není ukončené

Stejný názor má i lékař a bývalý národní koordinátor pro testování Marián Hajdúch. I podle něj je omezená platnost certifikátů po druhé dávce správná cesta. „Pokud tam není třetí dávka, tak očkování není ukončené. Není to nic překvapivého. Máte tři nebo dokonce i čtyřdávková očkovací schémata, a to zcela běžně i u jiných nemocí. To není nic výjimečného,“ řekl lékař.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Ten však pro iDNES.cz podotkl, že nikdo neví, zda platnost certifikátu po třetí dávce bude na dobu neurčitou. „Ptáte se dobře, ale nikdo vám na to nebude schopen odpovědět. To ještě uvidíme,“ podotkl s tím, že není vyloučené ani další přeočkování po třetí dávce.

„Je to možné, ale my to teď nevíme. Taková očkovací schémata existují, ale je to věc, na kterou budeme muset počkat. Na tohle ještě neumí nikdo na světě odpovědět,“ sdělil lékař. Podle jeho slov to bude záviset na spoustě faktorů, které se nedají předpovídat.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14627 1104,5 Případů 1. 12. 2070 18670,9 Aktivních případů: 62371 4709,8 Mrtvých 2735 206,5 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 14957 1079,8 Případů 1. 12. 2291 20878,5 Aktivních případů: 58927 4254,2 Mrtvých 3393 245,0 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8340 1294,9 Případů 1. 12. 1377 20583,5 Aktivních případů: 33567 5211,6 Mrtvých 2048 318,0 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5663 960,0 Případů 1. 12. 788 20867,6 Aktivních případů: 26344 4465,8 Mrtvých 1881 318,9 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1314 445,9 Případů 1. 12. 230 17115,4 Aktivních případů: 5780 1961,6 Mrtvých 1436 487,3 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7823 952,9 Případů 1. 12. 1241 18145,8 Aktivních případů: 27819 3388,6 Mrtvých 2517 306,6 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4587 1033,8 Případů 1. 12. 915 21263,9 Aktivních případů: 13047 2940,6 Mrtvých 1287 290,1 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5791 1049,8 Případů 1. 12. 902 22106,5 Aktivních případů: 17907 3246,1 Mrtvých 1737 314,9 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6919 1323,8 Případů 1. 12. 1074 22417,7 Aktivních případů: 25160 4813,8 Mrtvých 1436 274,7 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 6230 1222,0 Případů 1. 12. 1278 19694,7 Aktivních případů: 21115 4141,7 Mrtvých 1373 269,3 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17498 1468,0 Případů 1. 12. 3007 18851,0 Aktivních případů: 71373 5987,7 Mrtvých 3384 283,9 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10509 1662,8 Případů 1. 12. 1590 21341,7 Aktivních případů: 42181 6674,1 Mrtvých 1699 268,8 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9293 1322,0 Případů 1. 12. 1461 17729,7 Aktivních případů: 32952 4687,5 Mrtvých 1602 227,9 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 16911 1408,6 Případů 1. 12. 2894 20607,2 Aktivních případů: 70293 5855,1 Mrtvých 3516 292,9 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

„Mimo jiné třeba na distribuci virových variant třeba za rok. My vůbec netušíme jaká je. Vidíme, že situace ohledně variant se může změnit během několika dní. Třeba během dvou týdnů se varianta omikron roznesla na všechny kontinenty,“ dodal lékař.

Epidemiolog Rastislav Maďar pro iDNES.cz uvedl, že imunita po posilující booster dávce bude významně delší než po prvních dvou. „Změnit to může jen případná nová varianta s významným odklonem od existujících protilátek, které se vytvoří po očkovaní nebo po nemoci,“ řekl pro iDNES.cz Maďar.

Říkáme to dopředu, aby lidi nebyli překvapení

Ministerstvo rovněž od pondělí začne posílat SMS zprávy lidem, kteří jsou očkovaní jednodávkovou vakcínou Janssen, aby se přeočkovali mRNA vakcínou. Přeočkování se bude týkat lidí už dva měsíce po vakcinaci. Z dat o očkování vyplývá, že tuto vakcínu dostalo asi 390 tisíc lidí, z toho 236 tisíc před více než dvěma měsíci.

Odborníci upozornili, že podle studií účinnost jednodávkové vakcíny klesá rychleji, zhruba po dvou měsících. U ostatních vakcín se počítá s přeočkováním po šesti měsících.

„Platí to, že tam je také maximální platnost certifikátu devět měsíců, ale doporučení je u vakcíny Janssen po dvou měsících,“ dodal ministr. Přeočkování lze podle něj velmi doporučit, proto je aplikace posilující dávky velmi důležitá.

„Přeočkování probíhá už od září, věříme tomu, že se zbytek přeočkuje, a že to zvládneme,“ upozornil dosluhující ministr. „Říkáme to dopředu, aby lidi nebyli překvapení,“ varoval.

Podle něho by výhledově měli přeočkovávat lidi praktičtí lékaři, protože nelze se navždy opírat o očkovací centra.

Vakcínou Janssen očkuje v současné době 65 očkovacích centrech včetně velkých, kam mohou lidé chodit bez registrace. Podle Vojtěcha bylo pro řadu lidí atraktivní, že stačila jedna dávka. „Myslím, že bychom ji měli mít k dispozici pro lidí, kteří mají třeba kontraindikované mRNA vakcíny. Ale do budoucna se bude asi spíš utlumovat,“ dodal.

Z ostatních typů vakcín už ČR dál neobjednává vektorovou vakcínu AstraZeneca, v lednu byl měla být dostupná i proteinová vakcína od firmy Novavax.

