Více vakcín, ale i zájemců. Ve velkých městech zájemci čekají nejdéle

Situace se liší napříč kraji. Redakce iDNES.cz porovnala veřejně dostupné údaje o počtech lidí čekajících na přidělení termínu a lidí s termínem čekajících na samotnou první dávku s průměrným denním počtem vyočkovaných dávek za poslední týden. A to v největších očkovacích centrech každého kraje.

Dobře překvapivě nedopadlo Národní očkovací centrum v pražské O2 universu. Na první dávku tam totiž s termínem čeká přes 53 tisíc lidí. Další tři tisíce zatím čekají na termín. Oproti tomu je denní průměr očkování asi 3 500 dávek. Kdo se tak nyní zaregistruje, vakcínu by mu mohli zdravotníci současným tempem podat za šestnáct dní.

Reálně by ale číslo mělo být menší. Očkovací centrum totiž plánuje zrychlovat. „V příštím týdnu je v plánu denně naočkovat okolo 4,5 tisíců lidí,“ uvedla Jitka Zinke, mluvčí Ústřední vojenské nemocnice, která centrum provozuje.

Kratší dobu si počkají zájemci prakticky v každém velkém očkovacím centru po republice. Třeba v Jihočeském kraji. V tamním největším očkovacím centru, na výstavišti v Českých Budějovicích, očkují sice pomaleji, asi 1 400 dávek denně, současně se ale méně lidí i registruje. Zájemci by se proto mohli dočkat v průměru za pět až šest dní. Stejně dopadlo i Velkokapacitní očkovací místo Plzeňského kraje. I tam je průměr asi 5,5 dne.

Ještě lépe dopadl Karlovarský kraj. V tamním očkovacím centru v KV aréně si lidé počkají jen asi čtyři dny. O trošku déle na výstavišti Černá Louka, kde očkovací centrum provozuje Fakultní nemocnice Ostrava. Průměrně dostanou lidé první dávku vakcíny po necelých pěti dnech.

Na Velkokapacitním očkovacím centru v Jihlavě naočkují zdravotníci zájemce v průměru za šest dní po registraci. Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pak asi za sedm dní. A stejně tak na brněnském výstavišti, kde očkují zdravotníci koordinovaní Fakultní nemocnicí Brno.Tam je týdenní průměr asi 2 060 podaných dávek. „Příští týden bychom měli očkovat 4 100 lidí denně, o víkendu je to asi polovina,“ uvedla mluvčí nemocnice Veronika Plachá.

Průměrně necelých osm dní trvá celý proces v očkovacím centru pardubické nemocnice. Asi osm a půl dne pak ve zlínské Krajské nemocnici Tomáše Baťi. V Očkovacím centru Liberec a v očkovacím centru Fakultní nemocnice Olomouc pak devět dní.

A naopak nejrychleji se zájemci dostanou k vakcíně v Očkovacím centru, které vzniklo v prostoru bývalého rektorátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a které provozuje Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Podle pátečních čísel budou zájemci čekat jen necelé čtyři dny.

Očkují se i čtyřicátníci, zahltili systém

V současnosti se k očkování mohou registrovat lidé starších čtyřiceti let. Systém se pro ně spustil o půlnoci na pondělí. Bylo jich přitom tolik, že systém spadl, a to asi na hodinu. Během asi dvaceti hodin se zaregistrovalo přes 200 tisíc zájemců, což je rekord v počtu registrací za jeden den. Kolik těchto lidí ale bylo do pátku naočkovaných, zatím ministerstvo nezveřejnilo.

Otevírání systému pro čím dál mladší zájemce bude pokračovat i v příštím týdnu. Od pondělí se budou moci registrovat lide starší 35 let, od středy pak všichni třicátníci a starší. A podle vyjádření premiéra Andreje Babiše se od června dočkají všichni už od šestnácti let.

I v nejstarší kategorii, lidí ve věku osmdesát let a více, dostalo přitom k tomuto úterý alespoň první dávku jen asi 75,6 procenta lidí. Rezervovaný termín mají další 2,2 procenta, registraci s přiděleným termínem asi 8,6 procent.



Věková kategorie 70 až 79 let je na tom pak skoro totožně. Alespoň první dávku má asi 75,4 procenta z nich, dalších deset procent má registraci či termín. U šedesátníků už se procento naočkovaných pohybuje kolem šedesáti procent, u padesátníků kolem 45, u lidí nad 35 let kolem třiceti.

Jak ale upozorňují odborníci, zájem o očkování by mohl s věkem klesat. Mladí se totiž cítí nemocí méně ohrožení, mají tak i menší motivaci nechat se očkovat. Nejméně ochotní jsou lidé ve věku 35 až 44 let, kde jsou podíly příznivců a odpůrců očkování prakticky vyrovnané. „Ve všech ostatních věkových skupinách více či méně převážili ti, kteří se očkovat chtějí,“ dodali analytici z Centra pro výzkum veřejného mínění na základě březnového průzkumu.

Očkování proti onemocnění covid-19 začalo v Česku koncem prosince. Zdravotníci od té doby aplikovali přibližně 4,4 milionu dávek. Dokončené očkování má zhruba 1,14 milionu lidí. Jako první se do systému pro registraci k očkování mohli v zemi začít hlásit lidé starší 80 let, následovali zdravotníci, zaměstnanci škol nebo chroničtí pacienti a další věkové kategorie.