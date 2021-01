Očkovacímu systému se vychytávají mouchy. Kraje stále nevědí, na čem jsou

Středočeský kraj zjistil, že v rezervačním systému pro očkování proti covidu-19 nejsou zanesena všechna jeho očkovací místa. Ve středních Čechách jich má být 15, v systému je ale jen pět oblastních nemocnic, uvedla hejtmanka Petra Pecková. Doufá, že do pátku se problém podaří vyřešit. Zástupcům kraje, kteří dostali přístupové údaje, se dnes navíc do rezervačního systému nedařilo přihlásit.

V pondělí bylo podle Peckové v systému uvedeno jen pět schválených očkovacích míst pro celý region. Přitom i na řadě dalších míst se už očkují zdravotníci. Kraj po upozornění dostal postup, jak zbývající místa zaregistrovat.

„To jsme udělali a jenom doufám, že to stihnou dát do systému do pátku, protože v pátek se má otevřít registrace pro občany 80 plus,“ připomněla Pecková. Podle jejích slov by se nerada dočkala toho, že rezervační systém umožní očkování jen v pěti krajských nemocnicích.

Asociace krajů dala podle Peckové vládě k systému dohromady zhruba 180 poznámek a připomínek. Sama se zajímala o to, jak se budou registrovat velkokapacitní očkovací místa a jak to bude s prohlídkami ze strany hygieny. Očkovací místo a provozní řád by měla odsouhlasit každá okresní hygienická správa, ve středních Čechách je ale 12 okresů, což by bylo podle Peckové složité. Zajímalo ji, zda by to nešlo udělat metodickým pokynem z krajské úrovně, a dostala odpověď, že to možné je.

Další připomínka se podle hejtmanky týkala domovů pro seniory, které k očkování využijí svého praktického lékaře. Ten se nemůže zaregistrovat na své IČO, ale musí být registrovaný pod nějakým zdravotnickým zařízením, které má možnost očkovat. To může podle Peckové způsobovat problémy.

Další zmatky mohou vzniknout i kvůli tomu, že kraj do března nejspíš dostane méně dávek vakcín, než bylo avizováno v prosinci. Přitom podle množství vakcín se generuje volná kapacita očkovacích míst. Může se tak stát, že na někoho se nedostane a termín se mu bude muset posouvat.

Systém musí být hlavně vyzkoušený a funkční

Jihočeský hejtman Martin Kuba spatřuje hlavní nevýhodu systému v tom, že nesimuluje reálnou situaci.

„Ano, máme přístup do systému. Ale když to řeknu zjednodušeně, tak si tam vyplním svoje jméno a příjmení a to je de facto všechno. A nám přece šlo hlavně o to, abychom viděli, jak bude systém reagovat, až se do něj budou denně hlásit desítky tisíc lidí z celé republiky. Jestli v tu chvíli dokáže databáze správně rozdělovat pro zájemce časové termíny i místa, kam se mají dostavit,“ kritizoval systém Kuba.

Jihočeský kraj dnes zahájil v Českých Budějovicích stavbu očkovacího centra, které by mělo dokázat aplikovat vakcínu až tisícům lidí denně.

„Chceme být připraveni na to, že až bude dostatek dávek, můžeme očkování spustit plošně. Ale potřebujeme proto mít dostatek vakcín a kvůli tomu tlačíme na vládu, aby to bylo co nejdříve. A potřebujeme také, aby ve chvíli, kdy to spustíme, registrační systém byl vyzkoušený a fungoval,“ uvedl jihočeský hejtman.

Metodiku očkování proti covidu-19 po zapracování připomínek ve středu projedná vláda. Kraje měly připomínkovat návrh do pátku.

Do Česka v úterý dorazila i první dodávka nově schválené vakcíny proti covidu-19 od firmy Moderna. Na 8 400 dávek skončí ve středu podle plánu ve Fakultní nemocnici Ostrava. Prozatím se očkovalo pouze látkami firem Pfizer a BioNTech.