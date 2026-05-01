Když se v Česku řešila pandemie covidu-19, očkování proti koronaviru se důsledně evidovalo. Lidé si tehdy mohli pořídit aplikaci Tečka, díky níž se mohli vakcínou prokázat tam, kde to bylo potřeba. Pandemie je za námi a podobný systém, jaký fungoval pro toto speciální očkování, pro běžné a povinné vakcíny chybí.
Jak zjistit platnost očkování
Nějakou dobu byl seznam aplikovaných vakcín součástí aplikace eRecept, která slouží k evidování předpisů a vydaných léků. Později tato data přešla pod očkovací portála poté pod takzvanou EZKartu. V ní očkování sice vidíte, ale má to jeden háček: až ta aplikovaná od 1. ledna 2023. Výjimkou jsou vakcíny proti koronaviru, které se sem přenesly z Tečky a mohou být i staršího data.
Zdraví není politika, vzkázali vládě experti. Ohradili se proti zpochybňování očkování
Proč nejsou v EZKartě všechna očkování?
„Vzhledem k tomu, že zákonná povinnost zapisovat proběhlá očkování do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) platí od 1. 1. 2023, nemůže ministerstvo zdravotnictví zaručit dostupnost všech údajů nutných pro zápis očkování absolvovaných před tímto datem,“ vysvětluje Národní zdravotnický portál NZIP.
Lékař vám sice může zapsat do této elektronické databáze i starší očkování, ale jen tehdy, když je schopen ověřit pravost záznamu o očkování a zná veškeré parametry očkovací látky. Zadávat starší záznamy rozhodně není jeho povinnost.
Kam se obrátit, když chcete znát svá očkování?
Nepomůže ani zdravotní pojišťovna. Jak upozornila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová, pojišťovna nemá – a ani nemůže mít informaci o všech prodělaných očkováních už proto, že ta nepovinná si klient hradí sám a pojišťovna na ně nepřispívá.
Když záznamy o očkování pacient ztratí, doporučuje Plívová obrátit se spíše na svého praktického lékaře než na pojišťovnu. „Ten vede veškeré záznamy o zdravotním stavu pacienta, a tedy i o očkování. Lékař je schopný také vystavit opis očkovacího průkazu,“ dodala mluvčí.
Klíšťovou encefalitidou se mohou nakazit i očkovaní. Netuší, že nejsou chránění
Papírový očkovací průkaz
Ani praktický lékař nemusí mít všechny informace o pacientovi. Pokud mu například nedodal zdravotní záznamy od předchozího doktora.
Nejjistější cestou, jak zjistit všechna svá očkování, tak i v dnešní elektronické době zůstává papírový očkovací průkaz. V něm by měla být uvedena všechna očkování včetně nepovinných vakcín. Lidé, kteří cestují do exotických zemí, mohou mít kromě klasického papírového „očkováku“ také ten mezinárodní, v němž by měly být uvedeny aplikované vakcíny proti nemocem specifickým pro danou lokalitu.
Test na protilátky
Kdo o průkaz přišel a nemá všechny údaje o vakcínách u svého lékaře, plnohodnotného opisu se nedočká. Pokud chce mít jistotu, že očkování proti závažným nemocem prodělal a imunita mu stále „drží“, může si nechat otestovat protilátky.
Očkování proti tetanu je povinné. Jak zjistit jeho platnost a komu hrozí pokuta
Před takovým krokem je dobré poradit se se svým praktickým lékařem. I proto, že samoplátce zaplatí kolem 300 korun za jeden test (například na protilátky proti tetanu, spalničkám, příušnicím či žloutence A a B.)
Očkování proti tetanu je v současné době v České republice jediné, u kterého musí na pravidelné přeočkování chodit i všichni dospělí. U dospělých by se vakcína proti tetanu měla opakovat každých 10 až 15 let. U věkové kategorie nad 60 let je interval desetiletý.