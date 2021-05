Od vakcín zpátky k hokeji. S očkovacími centry se nyní počítá do konce léta

Různá očkovací centra v Česku postupně vznikala všude. V Brně například na výstavišti, v Klatovech vzniklo v prostorách kulturního domu. Nyní se čeká na otevření očkování ještě pro poslední skupinu od 16 do 30 let, takže jejich prostory se jen tak nezavřou. Ale vzhledem k tomu, že očkování v zemi nabralo na rychlosti, přemýšlí kraje nad změnou struktury očkování.

Ta je potřeba zejména proto, že se v Česku nadále uvolňují opatření. Například od 24. května se mohou konat kulturní akce pro 500 diváků. Nutnou změnu naznačil i sám premiér Andrej Babiš.

„Naše strategie je spíše snižovat počet očkovacích míst. Bylo jich 240 a teď už jich je pod 200. A spíš navyšovat kapacity velkých center,“ uvedl Babiš před jednáním lídrů zemí EU v Portu začátkem května. Pět dní poté, co v Česku začalo fungovat Národní očkovací centrum, největší zařízení svého druhu s denní kapacitou kolem 6 tisíc naočkovaných.



I tam se nyní ovšem přemýšlí, jak to bude na podzim. V O2 universu se totiž dříve konaly kongresy i různé kulturní akce.

„V tuto chvíli pracujeme na prodloužení smlouvy. Původně jsme měli smlouvu s provozovateli O2 universum uzavřenou do konce července, nyní už víme, že budeme prodlužovat do 12. září. A i na období po 12. září připravujeme řešení pro případ, kdy by došlo k takovému rozvolnění, že už nebude možné současné prostory v O2 využívat. Máme několik variant, abychom mohli vybrat tu optimální,“ uvedla mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke. Právě její nemocnice se o očkování v O2 universu stará.



V Plzeňském kraji plánují zachovat očkovací centra také do září. „Očkovací centra v našem kraji jsou v rámci prostor zdravotnického zařízení, krajských nebo ostatních subjektů. Pouze dvě z nich jsou v kulturním domě, a to Stod a Klatovy. Velkokapacitní centrum v Plzni je umístěno ve zrekonstruovaném společenském sále SOU elektrotechnického Plzeň. Tato tři centra plánujeme zachovat do září letošního roku,“ uvedla mluvčí Eva Mertlová.



Do té doby by podle ní měli druhou dávku dostat všichni, kdo o očkování mají zájem. Centra ve Stodě a Klatovech se poté přesunou do nemocnic. Ostatní centra zůstanou v provozu v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních.

Čekání na ministerstvo

Jednotlivé kraje s ohledem na očkovací centra a budoucí strategii volí různé přístupy. Například Jihočeský kraj čeká na pokyny z ministerstva zdravotnictví. „Je to v řešení, čeká se na výstupy z Rady vlády pro zdravotní rizika a ministerstva zdravotnictví,“ uvedla mluvčí kraje Hana Brožková. Aktuální smlouvy s očkovacími centry jsou podle ní platné do 31. srpna.

Jinde už ovšem mají jasno více. V Karlovarském kraji počítají s tím, že centra zůstanou nadále v provozu i kvůli přeočkování. „Počítáme s tím, že velká očkovací centra v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu zůstanou v provozu ještě i pro případné přeočkování další dávkou – to znamená na podzim a dále uvidíme, jak se bude vyvíjet národní očkovací strategie a související věci,“ popsal hejtman Petr Kulhánek.

Kraj počítá s případným prodloužených všech potřebných smluv. „V případě očkovacího centra v karlovarské KV Areně se dá bez problému oddělit původní funkce zařízení - tedy návštěvy sportovních a kulturních akcí - od provozu očkování, v Sokolově v klášteře žádný program plánovaný není,“ dodal. V Chebu se nyní jedná o změně místa s vedením města, nyní se totiž očkuje v Kulturním centru Svoboda.



V Ústeckém kraji již nyní utlumili centrum v Duchcově, kde se doočkovávají pouze druhé dávky. „Další utlumení je na léto prozatím avizováno u OČM (očkovací místo, pozn. red.) Louny a u OČM Litvínov, ve kterých doběhne pouze očkování druhými dávkami do poloviny července a již nepřijímají nové registrace,“ uvedl mluvčí Martin Volf.

S provozem center mimo nemocnice, které se nachází například ve sportovních halách, počítá kraj maximálně do konce září. „Očkovací místa pak zůstanou zachována v každém okrese dle potřeby jako součást nemocnic. Omezení kapacit budou reálně souviset se zájmem ze strany veřejnosti o očkování, který bude logicky mít sestupnou tendenci,“ dodal.

Zachování center kvůli přeočkování

Zachovat větší očkovací centra chce i Moravskoslezský kraj. „Po skončení hlavní očkovací kampaně chce Moravskoslezský kraj vybraná krajská očkovací místa zachovat, bude totiž nutné zajistit následnou dostupnost očkování. O která centra se bude jednat a kolik jich zůstane, bude záležet na další očkovací strategii ministerstva,“ vysvětlila mluvčí Nikola Birklenová. Pokud to podle ní bude nutné, tak externí očkovací místa, která nyní „blokují“ společenské a kulturní akce, budou nahrazena.

Jinde naopak počítají s přesunem očkování zejména do zdravotnických zařízení. „Nemocnice jsou schopny očkovat ve svých areálech do konce roku (nyní se jedná o dvě nemocnice). Není vyloučeno, že nemocnice zřídí očkovací ambulanci a dále mohou fungovat soukromá očkovací centra, která síť nyní zahušťují,“ uvedla mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

V přeočkováním kraj počítá s tím, že praktici již v té době budou mít vakcíny od Pfizeru. „Ti se stanou páteřní sítí očkování v regionu a budou podpořeni očkovacími ambulancemi v pěti krajských nemocnicích, případně dlouhodobějším provozem soukromých očkovacích center, která se do procesu očkování už zapojila,“ dodala Svatošová.



Obdobnou strategii volí i Středočeský kraj, kde se předpokládá, že očkovací centra vydrží do konce letních prázdnin. Poté by mělo očkování probíhat v určených ambulancích krajských zdravotnických zařízení a u praktických lékařů.



Minimálně do srpna

Samotné ministerstvo zdravotnictví a staronový ministr Adam Vojtěch počítá s tím, že velkokapacitní očkovací centra vydrží minimálně do srpna. „Předpokládáme, že velkokapacitní centra udržíme minimálně do srpna. Následně půjdeme více právě do ordinací praktických lékařů, potažmo do menších očkovacích míst i v rámci nemocnic,“ řekl v týdnu ve Sněmovně.

Proti koronaviru se v Česku očkuje od konce prosince. Zdravotníci dosud podali téměř pět milionu dávek vakcín proti covidu-19. Dokončené očkování mělo v pátek asi 1,3 milionu lidí, protože pro plnou vakcinaci jsou u většiny podávaných látek potřebné dvě dávky. Osm z deseti podaných dávek připadá na vakcínu od firem Pfizer a BioNTech.