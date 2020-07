Sagan migranty nepašoval, budu za něj bojovat a očistím ho, říká Zdechovský

Co vás přimělo sledovat případ Jiřího Sagana?

Především mě překvapil jeho příběh. Několikrát jsem Calais osobně navštívil, měl jsem možnost se setkat s těmi řidiči, kterým nalezli do auta migranti. A případ pana Sagana byl naprosto stejný, naprosto shodný a většina těch řidičů odešla bez trestů nebo dostala pokutu, která byla řešitelná.

Ale najednou tu byl člověk odsouzen na jeden a půl roku za zvláštních okolností, podle mě nespravedlivě. Domnívám se, že neexistuje jediný důkaz, který by prokázal, že Jiří Sagan vědomě převážel migranty. Prostě mi ten rozsudek přišel nespravedlivý.

Proč podle vás soud neuvěřil Saganovi ani migrantům, že o nich nevěděl a tedy že je nepašoval?

Policie opravdu postupovala hodně zvláštně, bylo to v reakci na zpřísnění, které tehdy avizoval francouzský prezident. Množily se případy přepadávání kamionů a nacházení migrantů uvnitř.

Já si myslím, že případ Jiřího Sagana je případ obětního beránka. Řešil jsem další případy i německých, nizozemských, francouzských nebo belgických řidičů a všichni, kteří měli podobné zkušenosti jako pan Sagan, odešli od policie bez trestu. Myslím si, že to bylo sílícím tlakem na francouzskou policii, aby s tímto problémem začala něco dělat. A Jiří Sagan to prostě odnesl.

Máte jako europoslanec možnost se nějak v těchto případech výrazněji angažovat?

Ano, už jsme se několikrát angažovali, mnohokrát jsme pomohli. U pana Sagana jsme pomohli sehnat 250 tisíc na právníky plus dalších asi 150 tisíc na odvolání. V případě dalších stovek řidičů se nám podařilo, aby jim byly odpuštěny pokuty za nedovolené vniknutí migrantů do nákladových prostorů. Můžeme říci, že v posledních několika měsících máme skvělou kooperaci s britskými úřady, které začaly českým řidičům kamionů tresty odpouštět. Myslím si, že je to z velké části zásluha naší kanceláře.

Pro agenturu ČTK jste uvedl, že příští týden bude propuštěn další Čech, který je ve vězení ze stejného důvodu jako Sagan. Jaký je jeho příběh?

Je to případ, kdy se tento Čech dostal do vězení na základě převážení migrantů. Odpykával si trest ve stejné věznici jako Jiří Sagan, který mu i pomáhal s překladem. Případ u tohoto Čecha je už pravomocný a uzavřený. Tam se bohužel nic dělat nedalo, tehdy jsme se k případu dostali až příliš pozdě.

Prohlásil jste, že případ Sagan chcete hnát k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Na čem chcete stížnost postavit?

Věříme, že uspějeme v kasační stížnosti, která ještě není uzavřená. Ona byla u kasačním soudu v Paříži přijata, ale ještě nebylo rozhodnuto. Přestože má být rozhodnuto do jednoho roku. V případě, že bychom tam neuspěli, určitě bychom šli k soudu pro lidská práva. Protože takovouto sérii pochybení a amatérské práce policie nelze akceptovat. Vzít člověku dva roky svobody a života není prostě možné. Protože opravdu ve spisu není jediný důkaz, který by ukazoval, že Sagan věděl o tom, že mu migranti vlezli do jeho kamionu, nebo že by za to bral peníze. Byl odsouzen na základě domněnek.

Pokud soud vyhrajete, co to bude znamenat?

Případ bychom znovu otevřeli. S Jiřím Saganem jsme se domluvili, že budeme bojovat za jeho úplné očištění a já pevně věřím, že toho dosáhneme. Myslíme si, že musíme udělat precedent, aby se už žádný český řidič, který jezdí do Velké Británie, do podobné situace nedostal.