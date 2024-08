Smrtící past, říká k týrání v oboře ochránce. Video zachytilo mučení koček

Na případ možného týrání upozornil ve středu server Aktu.cz. Podle něj v oboře Březka dochází k brutálními týrání zvířat. Server současně uvedl, že jej má mít na svědomí tamní šéf Libor Beníček.

Záběry ukazují, jak pracovník zaběhnuté kočky do nastražené pasti, odkud není úniku, nejdříve píchá klackem. Poté je zbraní zastřelí. Sám Beníček Aktu.cz řekl, že se snažil kočky dostat pomocí klacku ven. „Proč bych je dostával z pasti ven a pak je střílel. Tady žádné píchání klackem neproběhlo,“ zapíral.

Redakce iDNES.cz v této souvislosti oslovila ochránce zvířat. „Je obzvláště skandální, že se to odehrává v objektu, který je pod správou ministerstva zemědělství, které by mělo být hlavním garantem v ochraně zvířat,“ řekl Pavel Buršík ze spolku OBRAZ obránci zvířat.

Explicitně zakázat zabíjení psů a koček

Současně se pohoršil na tím, že to v oboře byla po nějakou dobu zřejmě standardní praktika. „Zjevně se jednalo o domácí zvířata, kočky, které patřily lidem z okolí. Číhala na ně smrtící past. Stačilo, aby se nějaká kočka procházela kolem. Kolik rodin muselo takhle přijít o nějakého člena rodiny. Pak je zoufale hledali, kolik dětí probrečelo noci,“ podotkl Buršík.

Současně zdůraznil, že je to celé skandální a nechutné. „I to vykrucování pachatelů ukazuje, že to není, za čím by si byli schopni stát. Je to prasárna nejvyššího řádu,“ pokračoval. Podle Buršíka by bylo vhodné mít v zákoně explicitní zakázat zabíjení psů a koček.

„Tohle nebylo pravděpodobně přípustné ani podle existujících regulí. Chtělo by to explicitní zákaz. Pokud nebude, zastřelí se takto ročně stovky či tisíce psů a koček. Často kvůli banálním příčinám. Pokud to nebude myslivcům doslovně zakázáno, budou si myslet, že si můžou dělat, co chtějí,“ zaspekuloval si ochránce Buršík.

„Není nezákonné kočku usmrtit“

Záběry ukazují kočku v kleci se záklopkou, kterou myslivci používají podle svých slov na škodnou, mimo jiné lišky či kuny. Redakce iDNES.cz oslovila i předsedu Českomoravské myslivecké jednoty Jiřího Janotu.

„Pokud se zvíře chytne, ať už jde třeba i o kočku, není nezákonné jej zastřelit. To samé platí o ostatních predátorech typu liška či kuna. Dneska jsou zakázány neselektivní pasti, proto se používají selektivní, kdy živočicha chytnete a můžete se rozhodnout, jestli vám povoluje zákon ho usmrtit, nebo ne,“ komentoval Janota.

Pokud se do pasti chytí například liška nebo kuna, které se standardně loví, tak se podle jeho slov mohou zbraní usmrtit. „Kočku můžete vypustit. Když je to 200 metrů od obydlí, tak by se ta kočka vůbec lovit nesměla a měla by se automaticky vypouštět. Pokud je to nad 200 metrů, což říká zákon, tak myslivecká stráž má právo, protože kočka je brána jako toulavá, ji usmrtit,“ pokračoval Janota.

Myslivec a předseda jednoty Janota ještě pro iDNES.cz doplnil, že je potřeba si uvědomit, že kočka je opravdu jeden z významných predátorů drobné zvěře.

„To je to, co si lidé neuvědomují. Pořídí si kočku pro děti, pak ji někde vyhodí, ona se toulá v přírodě a dělá obrovské škody. Nebo máte doma kočky, který se toulají. Sám mám doma kočku a v zimě u krmítka mi zabije 20 ptáků,“ komentoval Janota.

Pasti bere za běžné kolem voliér či obor. „Je to jeden z účinných způsobů utlumení škodné,“ dodal.