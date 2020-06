Zákaz klecových chovů slepic neprošel, právo policie vstoupit do obydlí ano

Neprošel návrh Piráta Jana Pošváře, aby byly klecové chovy, včetně takzvaných „obohacených klecových systémů“ zakázány od roku 2027, ani jeho kolegyně Dany Balcarové, aby to bylo již o dva roky dříve, ale ani návrh poslance vládního ANO Martina Kolovratníka, aby zákaz platil od roku 2033. „Bylo to těsné hlasování,“ komentoval pro iDNES.cz hlasování ministr zemědělství Miroslav Toman ze sociální demokracie.

„Já říkám, že v případě, že by se měly zakázat klece, zjednodušeně řečeno, tak by se měly zakázat v celé Evropské unii, aby podmínky byly vyrovnané, pak do toho pojďme a nemám nejmenší problém,“ řekl Toman.

„Čekali jsme, že to proběhne jinak. Nechápu, proč jsou poslanci za ANO proti svému vlastnímu předsedovi, který chtěl podpořit zákaz klecových chovů. Dokonce i poslanci ANO předložili i svoji vlastní verzi, tím myslím návrh pana Kolovratníka,“ uvedl po hlasování Pošvář.

Podle předsedy výboru Jaroslava Faltýnka a šéfa poslaneckého klubu ANO se ještě může hlasování při konečném hlasování o zákonu, které má být příští týden v pátek, změnit.



Zástupce sdružení Obránci zvířat (OBRAZ) Pavel Buršík, který dostal šanci vystoupit před poslanci, argumentoval, že by úplný zákaz klecových chovů neznamenal razantní růst ceny vajec, protože třeba v Rakousku, které se už k zákazu klecí rozhodlo, je v řetězcích cena vejce z podestýlkového chovu 17 centů, tedy necelých 5 korun. Dodal, že velké obchodní řetězce se již stejně rozhodly, že od roku 2025 nebudou vejce od slepic v klecových chovech prodávat, takže zákaz takového chovu bude jen potvrzením neodvratného trendu.

„Ceny vajec z chovů na podestýlce jsou dražší než z klecových, ale musíme to rozdělit na dvě věci. Jedna věc je prodej na pultě, druhá vejce na zpracování do výroby. To jsou různé věci. Jestliže se řetězce rozhodly, že nebudou od roku 2025 prodávat vejce z klecových chovů, tak i kdyby ho spotřebitel chtěl koupit, tak stejně nebude moci,“ řekl iDNES.cz Toman.

Na podporu klecových chovů vystoupil před poslanci předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle něj chovatelé nebudou investovat do přesunu chovů do voliér, spíš je zavřou. A do Česka se pak budou vozit vejce ze států mimo Evropskou unii, kde žádné omezení pro chov slepic v klecích není.



Zemědělský výbor naopak podpořil návrh šéfky výboru pro životní prostředí za Piráty Dany Balcarové, aby policie získala nově oprávnění vstoupit do obydlí, bude-li mít důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.