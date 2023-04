Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání se nebude týkat anonymů

„Musíme jít menšími kroky. Nebýt hrozící pokuty od Evropské unie, tak by tento zákon při současném složení Sněmovny nebyl vůbec přijat,“ řekl poslancům ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.

To, že se Pirátům nepodařilo získat podporu koaličních partnerů pro zavedení ochrany pro anonymní oznamovatele, potvrdil tento týden předseda poslanecké klubu Pirátů Jakub Michálek a ukázalo to i hlasování. Podle Michálka to znamená významné oslabení současné praxe, kdy část oznamovatelů vystupuje anonymně.

Orgány státu i samospráv nad 10 tisíc obyvatel a firmy nad 50 zaměstnanců určí příslušnou osobu, která by ho mělo oznámení přijímat. Má ho přijímat i ministerstvo spravedlnosti. Oznámení bude důvěrné, zabezpečené a příslušná osoba ho musí posoudit, prošetřit a případně navrhnout nápravné opatření.

Zakázána budou odvetná opatření proti oznamovatelům. Nebude možné ho vyhodit z práce, snížit mu mzdu ani ho nijak poškodit. Pokud se to přesto stane, oznamovatel se bude moci u soudu domáhat předběžného opatření.

Začlenění evropské směrnice o ochraně oznamovatelů do českého právního řádu nabralo zpoždění. Evropská komise už kvůli tomu podala na Česko žalobu Soudnímu dvoru EU se žádostí o vyměření pokuty.