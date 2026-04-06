Jak jste se dostali k práci s dětmi a k besedám?
Jaroslav: Do Českého telekomunikačního úřadu jsme oba nastoupili před třinácti lety, v roce 2019 jsme se pak zapojili do projektu Telekomunikační akademie, kde se například radí seniorům, jak vybrat operátora. Je to dobrovolná činnost, zaměstnanci ji dělají nad rámec své vlastní práce. Napadlo nás to posunout na další úroveň a dělat školení pro mladší. Začali jsme ztěžka, objížděli jsme nízkoprahová centra ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji. Jsou to kluby, které dětem nahrazují kroužky. Byla to občas velká improvizace, nevěděli jsme, jaké děti tam budou.
„Odmalička si na tabletu projíždějí bez omezení YouTube. Dětem se tam zobrazují absolutní nesmysly, které je nic nenaučí, nebo si vyhledávají obsah, který je děsí.“