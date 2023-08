Doma má oblíbený učitel dvě ceny od expertů, přesto zvažuje odchod ze školství

Petr Curko je jedním z mála učitelů v Česku, kteří kdy získali ocenění Zlatý Ámos (2019) a pomyslné stříbro v Global Teacher Prize (2021) dohromady. Ačkoliv připouští, že na něj jeho okolí může kvůli tomu vyvíjet tlak, cítí jej sám od sebe. „Chci odvádět kvalitní práci, do toho jsem workoholik. Takže jsem sám sobě soudcem,“ svěřuje se.

Kromě výuky věnuje nemálo času i přípravě na hodiny nebo kroužkům pro děti, slovo odpočinek moc nezná. Připouští, že na konci školního roku už cítil únavu. „O letošních prázdninách jsem si řekl, že budu odpočívat a zapomenu na přípravy a tak podobně. S tím začnu až příští týden,“ zmiňuje a dodává: „Letos jsem si udělal restart. Nebyl jsem ani na sociálních sítích. A musím říct, že se neskutečně těším do školy, pomohlo mi to.“

Část účastníků Global Teacher Prize se každoročně v létě schází na letní učitelské škole, Curkovi se to prozatím nepodařilo. Jak s úsměvem říká, vždy si do daného termínu nešťastně naplánuje dovolenou. „Ale rád se tam brzy podívám,“ hlásí s tím, že se chce potkat s inspirativními kolegy.

Na YouTube má tisíce sledujících. Vrátí se?

Když přicházel do školství, měl mezi dětmi oblíbený učitel vizi, že nechce pracovat stylem „pan učitel učí děti“. Chce, aby proces učení byl oboustranný. „Děti jsou inspirativní, navíc mají ještě nezkažený pohled na svět,“ míní.

Když v březnu 2020 přišla pandemie covidu-19, rozhodl se přesunout svoji výuku částečně na YouTube a natáčel videa. K jeho překvapení se neuchytila jenom mezi jeho žáky, cestu si našla i k dalších dětem a rodičům.

Za čtyři roky existence jeho kanálu mu počet sledujících na této platformě vyskočil na třináct tisíc odběratelů.

Když už se rozhodl, že se k tvorbě videí vrátí, přišel s plánovaným obsahem někdo jiný. Přesto to vypadá, že by se kantor mohl na YouTube ještě objevit, v hlavě má nové nápady. Nepůjde ale o edukativní, nýbrž popularizační videa. „Chtěl bych se věnovat událostem ze světa vědy,“ přiznal pro iDNES.cz.

Ve výuce nezapomíná na skutečnost, že za zdmi školy je skutečný svět, který nefunguje po jednotlivých oblastech jako předměty ve škole, které se mnohdy tváří, že existují jeden bez druhého. Zlatý Ámos se snaží, aby děti měly všeobecný přehled, a tak jim probíranou látku zasazuje do kontextu. „Vždy mě zarazí odpověď žáků, že na něco neznají odpověď, protože je to jiný předmět. Vysvětluju jim, že život není škatulkovitý jako předmět, ale je propojený.“

Jen tak podle Curka mohou děti v budoucnu uspět. Dodává, že se dnes hovoří o dovednostech, které by žáci a studenti měli umět, sám ale preferuje zlatou střední cestu všeobecného přehledu.

V hodinách mu pomáhá i Nemo

Každá výuková metoda se časem okouká, a tak se je Curko snaží inovovat. Když s žáky probírá téma paryb, pouští dětem ukázky z pohádky Hledá se Nemo, u plazů si zase promítají Jurský park. „Propojuji školu s tím, co děti baví. Bavíme se, co je založené na realitě, co už je smyšlené od tvůrců.“

Myšlenka není jeho vlastní, objasňuje, že ji převzal od svého vysokoškolského učitele, který kdysi v nadsázce zmínil, že nepustí ke zkoušce z hmyzu nikoho, kdo nepřečte knížku o Ferdovi Mravencovi.

Na Základní škole v Horažďovicích učí chemii a přírodopis, a v obou předmětech využívá badatelskou metodu. Využívá k tomu svého příběhu s detektivem Čmuchalem. „Jakmile děti v prezentaci uvidí jeho obrázek, ví, že bude následovat bádání.“ Podle zkušeného pedagoga tato metoda u dětí zajistí, že si budou probíranou látku lépe pamatovat.

Curko věnuje i školním kroužkům. Má přírodovědný a multimediální kroužek, bude rozjíždět ještě jeden pro nadané žáky. Navzdory hromadě aktivit a práce navíc ho zaměstnání stále baví a naplňuje. Přesto přiznává, že reálně uvažuje o konci ve školství.

„Mám štěstí na paní ředitelku. Když je možnost a penízky, dokáže člověka odměnit,“ je rád a pokračuje: „Spíš mě zaráží neustálá debata o platech učitelů. Není to tak dávno, co nám poslanci vzali desítky procent z balíčku na ONIV (ostatní neinvestiční výdaje, ze kterých se platí například pomůcky nebo školení; pozn. red.). Člověk si říká, jestli to má zapotřebí a už jsem několikrát přemýšlel, že půjdu do soukromého sektoru,“ netají se.

Zatím čeká, jak se ke svým dřívějším slibům postaví vláda. Podle něj není problém, když politici přiznají, že na něco nejsou nyní peníze, a tak nemohou přidávat. Vadí mu, že slibují nesplnitelné a pak se ze slibů snaží vykroutit. „Člověk má v plánu rodinu a s tímto platem to není úplně jednoduché.“

Curko chce proto sledovat, jak budou probíhat jednání o penězích do školství na další rok a nevylučuje, že by na konci školního roku mohl podat výpověď. „Věnuji školství nadstandardní množství času, mám hromadu přesčasů na přípravách a podobně. Ale plat máte třeba podobný jako člověk, který nehne prstem navíc a učí třeba frontálně,“ vadí mu.

Netají se tím, že nabídky na odchod má. A ačkoliv ho práce s dětmi velmi naplňuje, přiznává, že ho bavila i práce v laboratořích před nástupem do školství.